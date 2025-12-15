Jüsto cierra operaciones en México: ¿qué pasará con los pedidos que ya se realizaron?

La empresa de supermercado en línea confirmó que dejará de operar en el país

Jüsto anunció oficialmente que cesará operaciones en México a partir del 15 de diciembre de 2025, según un comunicado difundido en su cuenta verificada de redes sociales. La compañía señaló que esta decisión obedece a factores financieros, operativos y estratégicos, poniendo fin a su modelo de supermercado 100% digital en el país.

“Hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de Justo en México a partir del 15 de diciembre de 2025.” Publicaron a través de sus redes sociales.

Jüsto anunció oficialmente que cesará operaciones en México a partir del 15 de diciembre de 2025

¿Qué pasará con los pedidos ya realizados?

Aunque el mensaje no detalla de forma específica el destino de los pedidos pendientes, Jüsto invitó a los usuarios a consultar su sección de Preguntas Frecuentes en justo.mx, donde se espera que se brinde información sobre entregas programadas y posibles reembolsos. Esta falta de precisión ha generado inquietud entre clientes que ya realizaron compras o tienen pedidos agendados.

En términos generales, y de acuerdo con la normativa de protección al consumidor en México, los pedidos pagados que no puedan ser entregados deberán ser reembolsados. Por ello, se recomienda a los usuarios revisar el estatus de sus compras, conservar comprobantes de pago y, en caso de inconvenientes, contactar al servicio de atención al cliente o recurrir a instancias como la Profeco.