Jüsto cierra operaciones en México: ¿qué pasará con los pedidos que ya se realizaron?

Por Fernando Luviano
Jüsto anunció oficialmente que cesará operaciones en México a partir del 15 de diciembre de 2025, según un comunicado difundido en su cuenta verificada de redes sociales. La compañía señaló que esta decisión obedece a factores financieros, operativos y estratégicos, poniendo fin a su modelo de supermercado 100% digital en el país.

“Hemos tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de Justo en México a partir del 15 de diciembre de 2025.” Publicaron a través de sus redes sociales.

¿Qué pasará con los pedidos ya realizados?

Aunque el mensaje no detalla de forma específica el destino de los pedidos pendientes, Jüsto invitó a los usuarios a consultar su sección de Preguntas Frecuentes en justo.mx, donde se espera que se brinde información sobre entregas programadas y posibles reembolsos. Esta falta de precisión ha generado inquietud entre clientes que ya realizaron compras o tienen pedidos agendados.

En términos generales, y de acuerdo con la normativa de protección al consumidor en México, los pedidos pagados que no puedan ser entregados deberán ser reembolsados. Por ello, se recomienda a los usuarios revisar el estatus de sus compras, conservar comprobantes de pago y, en caso de inconvenientes, contactar al servicio de atención al cliente o recurrir a instancias como la Profeco.

