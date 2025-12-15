¡No es tu internet! Spotify sufre caída a nivel global y deja a miles sin música ni podcasts

Spotify sufre caída a nivel global y deja a miles sin música ni podcasts

Este 15 de diciembre de 2025, miles de usuarios reportaron la caída de Spotify al experimentar diversos errores en una de las plataformas digitales de streaming más importantes en una escala masiva.

Fueron estos millones de usuarios alrededor del mundo quienes desde redes sociales reportaron que la aplicación no cargaba, que no podían iniciar sesión o que la música simplemente no se reproducía.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los reportes de caída alcanzaron cifras récord, con más de 30,000 quejas solo en Estados Unidos y miles más en Europa y otras regiones.

¿Por qué no funciona Spotify hoy?

La interrupción se manifestó de varias formas:

Problemas para entrar a tu cuenta

Canciones y podcasts que no cargan

Pantallas de error o loops de carga infinita

Streaming parcialmente inaccesible tanto en móviles como en escritorio.

Es importante destacar que Spotify ya ha confirmado estar investigando el problema y ha redirigido a muchos usuarios a su página de soporte técnico, aunque sin dar un detalle claro de la causa raíz.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 15, 2025

Redes sociales, memes y la frustración de un mundo sin Spotify

Mientras el servicio se tambaleaba, redes sociales como X se llenaron de publicaciones y memes sobre la caída, con usuarios preguntándose si eran los únicos afectados o no. Las publicaciones con hashtags como “#SpotifyDown” empezaron a ocupar trending topics en varias regiones.

¿Ya funciona Spotify?

A medida que pasaron las horas, la mayoría de los reportes comenzó a disminuir y Spotify fue recuperando su funcionalidad para gran parte de los usuarios afectados.

Sin embargo, algunos aún pueden experimentar fallos menores o tardar más de lo habitual en que la música vuelva a sonar con normalidad, sobre todo si:

No han actualizado la app

Tu dispositivo está con baja memoria o sin conexión estable

El problema persiste de forma localizada

Spotify recomienda revisar su tablero de incidencias abiertas (Ongoing Issues) para estar al tanto del progreso en la solución y reportar cualquier nueva anomalía.