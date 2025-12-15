¿Quiénes eran los pasajeros del avionazo en Toluca, Edomex?

Accidente aéreo Toluca Bomberos y policías acudieron a atender el incendio generado en la bodega al lado de un campo de futbol tras la caída de la aeronave.

Las autoridades del Estado de México dieron a conocer la identidad de las personas que viajaban a bordo del jet ejecutivo que se estrelló el 15 de diciembre de 2025 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca. La aeronave, un Cessna Citation III, cubría la ruta Acapulco–Toluca y transportaba a 10 personas, entre ellas la tripulación y una familia completa.

Tripulación y pasajeros del avión siniestrado

De acuerdo con los reportes oficiales, la tripulación estaba conformada por el piloto Juan Carlos Olivares Casas, de 61 años, y el copiloto Walding Sánchez Manzano, de 72 años, ambos con amplia experiencia en vuelos ejecutivos.

Entre los ocho pasajeros se encontraba una familia, incluidos tres menores de edad. Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Palomino Olet, Ilse Lizeth Hernández Téllez, Raúl Gómez Ruiz, Raúl Gómez Buenfil, Olga Janine Buenfil Cardone, así como los menores Ximena, de 9 años; Raúl, de 4; y Natalia, de apenas 2 años de edad.

Investigación en curso

Tras el accidente, cuerpos de emergencia y autoridades aeronáuticas acudieron a la zona para realizar labores de rescate y acordonamiento. Hasta el momento, se ha confirmado que no hubo sobrevivientes, mientras que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ya inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

El caso ha causado conmoción tanto en el Estado de México como a nivel nacional, mientras se espera que en los próximos días se den a conocer los resultados preliminares del peritaje sobre el avionazo.