Sabine Moussier: ¿Qué enfermedad tiene la actriz? (FB: Sabine Moussier)

La actriz mexicana Sabine Moussier confirmó el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, sin embargo, descarto cualquier relación con su apariencia física, como señalaban algunas hipótesis de usuarios tras la confusión de la villana en telenovelas, con una dermatóloga chilena.

Tras la confusión que provocó un video en TikTok de una dermatóloga chilena, cuyo parecido físico colocó el nombre de Sabine Moussier entre las principales tendencias en redes sociales, surgió preocupación entre seguidores de la actriz mexicana respecto a su estado de salud.

Usuarios de TikTok confundieron a la dermatóloga chilena Loreto Cid con la icónica villana de telenovelas, Sabine Moussier.

Sin embargo, recientemente, la propia Moussier confirmó que fue diagnosticada con neuropatía de fibras pequeñas, padecimiento que ha afectado su estado de salud.

¿Qué enfermedad diagnosticada tiene la actriz Sabine Moussier y cómo afecta su salud?

“Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas… es una enfermedad autoinmune y entonces todo el sistema autónomo se ve afectado”, confirmó la actriz mexicana Sabine Moussier sobre su padecimiento médico.

Después de un tiempo de haber sido tratada sin recibir un diagnóstico acertado, relata Sabine Moussier, se le diagnosticó neuropatía de fibras pequeñas, una enfermedad que afecta las fibras nerviosas pequeñas y todo el sistema autónomo del cuerpo. “Me da mucho dolor en todo el cuerpo”, explicó la actriz al hablar sobre los síntomas que enfrenta.

Además, la actriz mexicana, famosa por sus papeles como villana, ha declarado que actualmente sigue un tratamiento que es muy fuerte en cuanto a sus efectos; “Me sentía como quinceañera, pero ahorita con lo que me mantengo muy bien es con el biomagnetismo”, señaló.

La actriz detalló que recibe este tratamiento con especialistas en biomagnetismo, tanto en Mérida como en la Ciudad de México, lo que le ha permitido mejorar su estado de salud.

Este tipo de tratamiento que utiliza una técnica basada en imanes, de acuerdo con la propia Moussier, le ha permitido mantener su rutina y su estilo de vida ajetreado, debido a sus presentaciones en teatro como actriz.

¿Qué es la neuropatía de fibras pequeñas, enfermedad con la que fue diagnosticada Sabine Moussier?

Pero, ¿de qué se trata la enfermedad que confirmó la exintegrante de La Casa de los Famosos y que mantiene preocupada a su comunidad de seguidores en redes sociales?

De acuerdo con el doctor Boleslav Kosharskyy, médico especialista en el tratamiento de la neuropatía de fibras pequeñas en Brooklyn, Estados Unidos, se trata de una enfermedad que afecta a las pequeñas fibras nerviosas de la piel, los órganos y el sistema nervioso periférico. Estas fibras son responsables de transmitir sensaciones de dolor, temperatura y tacto, así como de regular funciones autónomas como la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y la digestión.





Síntomas de la neuropatía de fibras pequeñas que sufre Sabine Moussier

La enfermedad con la que ha sido diagnosticada la actriz mexicana ocurre cuando estas fibras están dañadas o funcionan de manera incorrecta, lo que puede provocar síntomas como ardor, hormigueo, entumecimiento o sensaciones similares a descargas eléctricas en las zonas afectadas.

¿Qué causa la neuropatía de fibra pequeña?

De acuerdo con un artículo publicado por Pain Management NYC, no siempre se conoce la causa exacta de la neuropatía de fibras pequeñas. En algunos casos, es consecuencia de un daño nervioso provocado por otra enfermedad subyacente, como la diabetes, una enfermedad autoinmune o una infección.

En otros casos, puede deberse a mutaciones genéticas hereditarias que afectan la función de las pequeñas fibras nerviosas. Aunque no existe un diagnóstico único ni causas específicas, se han identificado factores de riesgo como diabetes, trastornos endocrinos y metabólicos, enfermedades autoinmunes —como la celiaquía, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoide—, así como enfermedades infecciosas como la hepatitis C, el VIH o la enfermedad de Lyme.



