¿Yolanda Andrade está hospitalizada? Lo que se sabe de la conductora mexicana

¿Yolanda Andrade está hospitalizada? Yolanda Andrade sufre dos enfermedades degenerativas que no tienen cura (@yolandaamor)

La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade habría sido hospitalizada en recientes días debido a una recaída en su estado de salud.

Yolanda Andrade, quien en octubre de 2025 habría regresado como conductora a lado de Montserrat Oliver en el programa de Unicable “Mojoe”, mostrando una mejoría en su salud, recientemente fue hospitalizada.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

A pesar de que, hasta el momento, Yolanda Andrade ni sus familiares se han pronunciado al respecto sobre su estado de salud actual, un medio de espectáculo ha informado que la conductora se encuentra hospitalizada.

El programa de Primera Mano, encabezado por Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer este lunes 15 de diciembre que Yolanda Andrade se encontraría hospitalizada desde hace algunos días.

“Lamentablemente, les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya lleva un par de días; fue una recaída de su enfermedad. Esto es lo que se conoce hasta el momento, no sabemos más, no sabemos en qué hospital se encuentra ni si su estado es grave. Esto es lo que ha llegado a nuestra redacción”.

Fue lo mencionado por el programa, aunque agregaron que, a pesar de intentar comunicarse con los familiares de Yolanda, no habrían recibido respuesta sobre los motivos de su hospitalización. No obstante, aseguran que se debe a su enfermedad.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Fue en agosto de 2025 que Yolanda Andrade anunció que fue diagnosticada con dos enfermedades, las cuales no especificó su nombre, aunque mencionó que una de ellas se trataba de una enfermedad degenerativa.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”. Fue lo que mencionó la conductora en ese entonces.

Desde 2023 Yolanda Andrade ha enfrentado diferentes problemas de salud, que la han orillado a ausentarse del ojo público. A pesar de haber confirmado que sufrió de un aneurisma cerebral, no ha revelado cuáles son sus otros diagnósticos.

Pese a la decisión de Yolanda de no revelar el nombre de la enfermedad que padece, el productor Enrique Gou mencionó en marzo de 2025 que se trataba de esclerosis múltiple.

“Hablé con Yolanda hace dos semanas, justo cuando se iba a la Clínica Mayo, porque le habían detectado, creo, esclerosis múltiple y estaba yendo por eso”.

Sin embargo, Yolanda no ha confirmado esta información, por lo que aún se desconoce cuál es la enfermedad que padece. No obstante, recientemente se habría observado una mejoría en su estado de salud ya que había vuelto a su programa de conducción junto a Montserrat Oliver.

Por el momento, solo queda esperar a que algún familiar de Yolanda Andrade se pronuncie respecto a su estado de salud.