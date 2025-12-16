¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo? La actriz explica por qué fue hospitalizada La actriz mexicana reveló la razón por la que tuvo que ser hospitalizada (@laklitbocynthia)

Cynthia Klitbo reveló la razón por la que tuvo que ser hospitalizada tras presentar alarmantes síntomas, por los que le tuvieron que realizar diferentes estudios.

La actriz mexicana reveló que recientemente fue hospitalizada por presentar un cuadro de extremo cansancio, que derivó en estrés. Asimismo, mencionó que le realizaron diferentes estudios para descartar que tuviera un aneurisma cerebral.

“Estrés. Y qué bueno, porque yo, o sea, cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero.” Fue lo que mencionó Cynthia sobre su diagnóstico.

Aunque informó que ya se encontraba tratando su enfermedad, agregó que como efecto del medicamento que estaba tomando, le provocaba efectos visibles, principalmente en los ojos.

“Y fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año... Que empecé muerta de miedo. Ando súper vulnerable, la verdad es que me saqué un susto a eso.” Reveló la actriz sobre el motivo que la llevó a ser hospitalizada.

También agregó que lo anterior la ha llevado a reflexionar sobre su autopercepción y recordarse ponerse como prioridad: “También acordarme que Cynthia no es solo la mamá, no es solo la actriz, no es la hermana. Necesita escucharse y a veces hay un guía, o sea, está Dios, pero sí traigo una crisis existencial.”

Finalmente, en la entrevista ofrecida a diferentes medios de comunicación mencionó que se encontraba orgullosa de su hija y que se encontraba tranquila sobre lo que la gente podría opinar.

“A lo mejor no soy la más perfecta, pero me he esforzado mucho por ser la mamá que soy y por tener a la hija tan bien portada y tan sana que tengo. Está con honores en la universidad.”

¿Quién es Cynthia Klitbo Gamboa?

Cynthia Klitbo es una actriz mexicana nacida en Zacatecas, aunque también cuenta con nacionalidad canadiense por parte de su padre, conocida principalmente por su participación en novelas.

En 1990 ganó el premio de Palmas de Oro como mejor nueva actriz de teatro.

Desde entonces, sus participaciones más famosas han sido en las telenovelas “El privilegio de amar”, “Palabra de mujer”, ”Cadenas de amargura” y “Atrévete a soñar”.