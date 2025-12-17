Cómo evitar que las fiestas de Navidad afecten la salud de tu perro o gato

¿Cómo cuidar la salud de tu perro y gato en Navidad? Especial

Durante diciembre, las mesas se llenan de sabores intensos, recetas tradicionales y antojos que, por unos días, parecen no tener reglas. Las celebraciones con familia, amigos y compañeros de trabajo se multiplican, y con ellas surge una tentación común: compartir esos platillos con quienes también forman parte del hogar, las mascotas. Sin embargo, lo que para los humanos es un gesto de cariño, para perros y gatos puede convertirse en un serio riesgo para su salud.

El doctor Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, institución que desde hace 20 años acompaña a tutores responsables en el cuidado de sus animales de compañía, advierte que la temporada decembrina suele traer consigo un aumento de consultas relacionadas con problemas digestivos y metabólicos en mascotas.

Ponche, bacalao, pavo, ensalada de manzana o incluso pequeños “bocados” de la mesa forman parte del menú habitual de estas fechas. El problema, explica el especialista, es que ninguno de estos alimentos responde a las necesidades nutricionales de perros y gatos ni forma parte de una dieta balanceada para ellos.

“Durante las fiestas, muchos tutores bajan la guardia y ofrecen comida humana sin pensar en las consecuencias. Esto puede afectar la salud de las mascotas tanto a corto como a largo plazo”, señala Reyes Delgado.

Riesgos para la salud de perros y gatos

La mayoría de los platillos navideños son ricos en grasas y calorías. Cuando los animales los consumen, su organismo puede reaccionar con problemas como sobrepeso y obesidad, pero en casos más graves, incluso con pancreatitis, una enfermedad potencialmente mortal.

Además del impacto físico, compartir comida de la mesa refuerza conductas no deseadas, como que las mascotas pidan alimento cada vez que alguien come, generando problemas de convivencia que se prolongan más allá de la temporada decembrina.

El especialista subraya que la prevención es la mejor herramienta para proteger la salud de las mascotas. Recomienda acudir al médico veterinario al menos dos veces al año para recibir orientación personalizada sobre la alimentación adecuada según la edad, tamaño y condición de cada animal.

“Una visita en enero puede ser clave para evaluar qué tanto se respetó la ingesta adecuada de calorías durante diciembre y ajustar lo necesario”, explica el doctor Reyes Delgado. La asistencia profesional permite definir porciones, elegir el alimento procesado correcto y cubrir las necesidades calóricas específicas de cada mascota.

Alimentos peligrosos que deben evitarse

Más allá del exceso de calorías, existen alimentos que pueden resultar altamente tóxicos para perros y gatos. Entre los más peligrosos se encuentran el alcohol, el aguacate, la cafeína, el chocolate, el ajo, las uvas, los hongos, la cebolla, las pasas y los productos sin azúcar que contienen xilitol.

También es importante evitar los alimentos crudos, ya que pueden aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los propios ingredientes.

Si se sospecha que una mascota consumió alguno de estos alimentos y presenta síntomas como vómito, diarrea, letargo o agitación, la recomendación es acudir de inmediato al médico veterinario y proporcionar toda la información posible sobre lo que ingirió.

Garantizar una dieta equilibrada y resistir la tentación de compartir platillos festivos es una decisión clave para el bienestar de las mascotas. “Evitemos darles comida para humanos; así podremos mantenerlos con nosotros por más tiempo, con una vida feliz y saludable”, concluye el doctor Fausto Reyes Delgado.

En estas fiestas, cuidar lo que comen también es una manera de demostrarles cariño y responsabilidad.