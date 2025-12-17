José Said, ex de Marianne Gonzaga, la acusa de intentar acuchillarlo

La influencer Marianne Gonzaga vuelve a colocarse en el centro de la controversia luego de que José Said, padre de su hija Emma, ofreciera una entrevista al programa Ventaneando, en la que expuso presuntas situaciones de violencia y dudas sobre la estabilidad emocional de la creadora de contenido.

De acuerdo con declaraciones de Said y de su padre al equipo encabezado por Pati Chapoy, existirían antecedentes que, aseguran, ponen en riesgo la integridad física y emocional de la menor. Ambos manifestaron su preocupación por el entorno en el que se desarrollaba la niña antes de que quedara bajo el cuidado del padre.

Acusaciones de violencia y amenazas

En su testimonio, José Said afirmó que durante su relación con Gonzaga fue víctima de violencia psicológica, física y amenazas, incluso con armas blancas. Señaló que en más de una ocasión temió por su vida y por la seguridad de su hija, al asegurar que la influencer habría intentado agredirlo con cuchillos.

“Viví manipulaciones, golpes y amenazas constantes. Tenía miedo de hasta dónde podía llegar”, declaró Said, quien comparó estos episodios con el ataque que previamente se hizo público contra la modelo Valentina Gilabert, presuntamente perpetrado por Gonzaga.

El padre de José Said respaldó esta versión y sostuvo que los arrebatos de ira no habrían sido hechos aislados, ya que también se habrían presentado daños materiales, como destrozos a un automóvil, además de episodios de descontrol.

Preocupación por la menor

Said también relató que, mediante mensajes de texto, Marianne Gonzaga le habría confesado sentirse rebasada por el cuidado de la bebé y que, en momentos de estrés, habría ejercido violencia contra la niña. Por ello, expresó su temor de que Emma no esté a salvo mientras su madre no reciba atención psiquiátrica especializada.

La familia de José Said aclaró que su intención no es separar de manera definitiva a la menor de su madre, sino garantizar su bienestar, al considerar que Gonzaga no se encuentra emocionalmente apta para asumir su cuidado en este momento.

Custodia y señalamientos adicionales

Según lo expuesto en la entrevista, tras la detención de Gonzaga, José Said obtuvo la guarda y custodia de la menor, con el respaldo de sus padres, quienes también se han hecho cargo de los gastos de manutención. Su padre aseguró que la familia ha cubierto todos los gastos sin exigir apoyo económico a la influencer.

José Said también acusó a Gonzaga de utilizar a la niña como medio de presión, además de señalar supuestos descuidos durante la lactancia, como fumar vapeadores y consumir alcohol en viajes. Estas declaraciones fueron presentadas como parte de su testimonio personal.

Por otro lado, Marianne Gonzaga ha acusado públicamente a Said de presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos que él negó categóricamente. Hasta el momento, la influencer no ha emitido una respuesta pública ni ha ofrecido disculpas o aclaraciones sobre las acusaciones relacionadas con el trato hacia su hija.

La situación sigue generando debate en redes sociales, mientras el caso continúa bajo el escrutinio público y mediático.