Pesadilla antes de Navidad: las mejores películas de terror navideñas para maratonear

Películas de terror navideño El género de terror invade la Navidad, transformando su sinónimo de paz en un escenario para las pesadillas.

La Navidad, para muchas personas, es sinónimo de todas las virtudes entonadas en los villancicos tradicionales, una noche de paz, noche de amor, cuyo simbolismo de armonía, unión familiar y renovación acerca a las personas del mundo a las historias más acogedoras que acompañan la celebración con tramas tan cálidas como las coloridas luces del árbol que ilumina nuestro hogar.

En esta celebración que abraza las bendiciones del amor, la paz o los nuevos comienzos, también existen personas de curiosidad única y costumbres que escapan de los hábitos tradicionales de la Navidad, ya sea por la búsqueda de originalidad o un luto extendido al Halloween dejado atrás; cual sea la razón, el terror está ahí para recibirles.

Adiós blanca, oh blanca, Navidad, hola pesadilla invernal

El género del terror es tan vasto como lo es el mismo séptimo arte, saltando entre los populares slasher, las galardonadas historias de tramas psicológicas, sagas de gore o maldiciones, e incluso la animación.

En este amplio catálogo, el terror no podía pasar por alto uno de los elementos más famosos a nivel mundial: La Navidad.

Así que, si tú eres una de esas personas que pertenecen al grupo de corazones góticos que se niegan a soltar el Halloween o estás en búsqueda de experimentar una Navidad completamente distinta, aquí que contaremos cuáles son las mejores películas de terror navideño para agregar originalidad a tu celebración este 2025.

Las mejores películas de terror en Navidad y dónde verlas

Existen al menos más de veinte películas que retratan el terror navideño con tramas angustiantes, sangrientas e incluso fantasiosas, pero entre los títulos que destacan como las mejores películas de terror en Navidad para maratonear con tu familia, amistades o pareja, se encuentran:

Black Christmas (1974), en Tubi y Youtube.

Esta película, dirigida por Bob Clark, es considerada una de las precursoras del subgénero de terror slasher y la pionera en el terror navideño.

Protagonizada por Olivia Hussey (Romeo y Julieta, 1968), esta producción canadiense nos muestra un grupo de chicas de una fraternidad que reciben la llamada de un acosador que replica sonidos escalofriantes y voces obsenas. Sin embargo, el verdadero terror comienza cuando una de ellas desaparece.

Gremlins (1984), en HBO Max y Prime Video.

Presentada como una propuesta que mezclaba terror, comedia y humor negro, Gremlins narra la historia de un pueblo atormentado por pequeñas criaturas peludas (similares a los juguetes Furby) que, tras comer después de la medianoche, se convertían en monstruos asesinos. y se multiplicaban para aterrorizar a la comunidad.

Actualmente, no sólo es un clásico del terror navideño, sino también es considerada una película de culto a nivel general en la historia del cine.

Krampus: El terror de la Navidad (2015), en Prime Video.

Liderada por Toni Collette en el reparto, quien anteriormente ya ha dominado el género de terror por su papel en Hereditary, esta película nos presenta una familia como cualquier otra: obligada a soportarse durante la cena de Nochebuena.

Max, el menor entre los niños de esta peculiar familia, pierde la fe en la Navidad y despierta la furia del espíritu Krampus, un demonio mitológico que aterroriza al niño —y sus parientes— con un infierno navideño.

À l’intérieur (Al interior, 2007), en Youtube.

Conocida como “Instinto siniestro” en Latinoamérica, esta película de terror francesa nos cuenta la fatídica historia de una mujer embarazada que es acosada por una mujer misteriosa que intenta robarle su bebé no nacido durante la víspera de Navidad.

La crítica destacó Al interior como una de las mejores películas de terror francés por su atmósfera perturbadora y un clímax... sangriento.

Black Christmas (2006), en Youtube.

Remake del clásico antes mencionado, cuya distinción está en ser uno de los pocos remakes de terror que sobreviven a las expectativas de su material original y logra abrirse el camino con una voz propia.

A pesar de que la historia sigue la misma premisa que Black Christmas de 1974, esta entrega extiende la historia del culpable que atormenta a las chicas de la fraternidad.

Protagonizada por Mary Elizabeth Winslet (Destino Final 3), Lacey Chabert (Chicas Pesadas) y Michelle Trachtenberg (Gossip Girl), quien falleció en febrero de este año.

Le Calendrier (El calendario de adviento, 2020), en Youtube desde 30 MXN.

Es una película de terror franco-belga que narra la historia de Eva, una exagente de seguros y bailarina que vive postrada en una silla de ruedas, soportando una vida monótona y acoso laboral.

Para su cumpleaños, su mejor amiga le obsequia un antiguo calendario de adviento alemán; no obstante, la apertura de cada una de sus puertas escala de peticiones extrañas a sucesos cada vez más aterradores y sangrientos.

The Nightmare Before Christmas (El extraño mundo de Jack, 1993), en Disney+.

Un clásico de clásicos que puede saltar entre Navidad y Halloween debido a la crisis existencial que presenta su protagonista, Jack, el Rey del Halloween, quien ha perdido su espíritu asustador y vaga por la tierra de la Navidad, seducido por sus colores, magia y felicidad.

En el intento de dar un giro de 180º a su vida, Jack decide robar la Navidad.

Este destacable filme en el género stop-motion, concebida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick, es la opción más segura en esta lista de terror navideño, en caso de que desees compartir las pesadillas de la Navidad con personas que buscan oscuridad ligera o con los niños y niñas del hogar.