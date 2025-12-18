Identifican a la abuelita abandonada en carretera de Tamaulipas; buscan a sus familiares La abuelita que habría sido encontrada a un lado de una carretera en Matamoros ha sido identificada (DIF Tamaulipas)

La abuelita de 90 años que fue abandonada sobre una carretera en Tamaulipas ha sido identificada como Nilda Perales Ramos, mientras que las autoridades continúan buscando a sus familiares.

Nilda Perales Ramos, una adulta mayor que fue hallada el pasado miércoles 17 de diciembre sobre una carretera en el kilómetro 15 del Ejido Morelos, tras recobrar la consciencia pudo ser identificada.

Durante la mañana del miércoles 17 de diciembre, el DIF Tamaulipas, a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, solicitó a los ciudadanos su ayuda para localizar a los familiares de una mujer adulta mayor, de quien entonces se desconocía su identidad.

De acuerdo con Héctor Hugo Gutiérrez, procurador del sistema DIF Matamoros, Nilda Perales Ramos provenía de Laredo, Texas, en Estados Unidos, aunque se desconoce cómo llegó a México.

Asimismo, el procurador mencionó que al momento de atenderla se descubrió que se encontraba bajo posibles sustancias o medicamentos para mantenerla inconsciente, aunque continúan las investigaciones al respecto.

Además, informó que las autoridades estadounidenses ayudaron con las averiguaciones y que actualmente también se encuentran investigando su estado migratorio.

Sobre el estado de salud de Nilda, informa que llegó en un estado crítico, aunque su salud ha mejorado considerablemente y esperan que conforme pase el tiempo despierte para que pueda revelar más información sobre ella.

Finalmente, menciona que Nilda probablemente no tenga familia, ya que al parecer estaba bajo cuidado de otras personas, aunque esto todavía no es corroborado por las autoridades.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con el protocolo conforme a la ley para esclarecer cómo llegó Nilda a México y si tiene familiares.

Posibles familiares de Nilda Perales Ramos, mujer de 90 años que fue encontrada en una carretera en Matamoros

Cuando el DIF Tamaulipas publicó la ficha para localizar a los familiares de Nilda Perales Ramos, en redes sociales comenzó a circular una publicación de alguien que buscaba a una señora con características similares a las de Nilda.

De acuerdo con la publicación, esta persona habría estado desaparecida desde junio de 2025, coincidiendo con el nombre de Nilda Perales Ramos y el lugar de donde supuestamente proviene, Laredo, Texas.

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que continúan las investigaciones para identificar si se podría tratar de los familiares de Nilda.