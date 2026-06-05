Julio Regalado en Soriana 2026: estas son las ofertas 4x2 que sí conviene aprovechar este fin de semana

La campaña Julio regalado en Soriana comenzó de forma agresiva con los ahorros y una de las mecánicas favoritas de los consumidores: el 4x2. Esto significa que podrás llevar cuatro productos y pagar únicamente dos.
Para este fin de semana, del 5 al 8 de junio de 2026, algunas promociones apuntan a categorías de consumo cotidiano de constante rotación y también a productos frescos.
Las promociones 4x2 que no puedes dejar pasar en Soriana
Dentro de las ofertas destacadas de esta edición de Julio Regalado, hay dos dinámicas que todos quieren.
- 4x2 en jarcería en Soriana
- Galletas Barritas Marinela, Emperador, Clásicas Gamesa, Chokis o Canelitas Marinela mayores a 140 g (hasta el jueves 11 de junio)
Otras ofertas en Soriana
Frutas y verduras baratas en Soriana
- Cebolla blanca a $21.80 el kilo
- Papaya Maradol a $32.80 el kilo
- Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo
- Toronja Sangría a $24.80 el kilo
- Manzana roja en bolsa a $38.80 el kilo
- Piña Gota Miel a $19.80 el kilo
- Limón con semilla a $29.80 el kilo
- Naranja a $27.80 el kilo
- Pepino verde a $24.80 el kilo
- Lechuga Romana a $21.80 la pieza
- Jícama a $26.80 el kilo
- Chile Poblano a $62.80 el kilo
En carnes, pescados y mariscos baratos en Soriana
- Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo
- Carne de Res para asar a $209.00 el kilo
- Pierna y Muslo de Pollo fresca a $29.90 el kilo
- Milanesa de Cerdo fresca a $103.90 el kilo
- Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo
- Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo
- Alas de Pollo enchiladas a $69.90 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada a $62.90 el kilo
- Filete de Basa blanco sin piel Valley Food Fresh a $59.00 el empaque de 500 g
- Mero entero a $199.00 el kilo
- 20% de descuento en Camarones empacados a granel
Tips para aprovechar Julio Regalado en Soriana
Las promociones hacen parecer urgente comprar todo. Pero quienes más ahorran suelen seguir tres reglas sencillas:
- Priorizar productos de consumo frecuente
- Comparar cuánto cuesta realmente cada pieza o kilo
- Entrar con lista y presupuesto definido