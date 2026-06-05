Julio Regalado en Soriana 2026: estas son las ofertas 4x2 que sí conviene aprovechar este fin de semana

La campaña Julio regalado en Soriana comenzó de forma agresiva con los ahorros y una de las mecánicas favoritas de los consumidores: el 4x2. Esto significa que podrás llevar cuatro productos y pagar únicamente dos.

Para este fin de semana, del 5 al 8 de junio de 2026, algunas promociones apuntan a categorías de consumo cotidiano de constante rotación y también a productos frescos.

Las promociones 4x2 que no puedes dejar pasar en Soriana

Dentro de las ofertas destacadas de esta edición de Julio Regalado, hay dos dinámicas que todos quieren.

4x2 en jarcería en Soriana

Galletas Barritas Marinela, Emperador, Clásicas Gamesa, Chokis o Canelitas Marinela mayores a 140 g (hasta el jueves 11 de junio)

Otras ofertas en Soriana

Frutas y verduras baratas en Soriana

Cebolla blanca a $21.80 el kilo

Papaya Maradol a $32.80 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo

Toronja Sangría a $24.80 el kilo

Manzana roja en bolsa a $38.80 el kilo

Piña Gota Miel a $19.80 el kilo

Limón con semilla a $29.80 el kilo

Naranja a $27.80 el kilo

Pepino verde a $24.80 el kilo

Lechuga Romana a $21.80 la pieza

Jícama a $26.80 el kilo

Chile Poblano a $62.80 el kilo

En carnes, pescados y mariscos baratos en Soriana

Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo

Carne de Res para asar a $209.00 el kilo

Pierna y Muslo de Pollo fresca a $29.90 el kilo

Milanesa de Cerdo fresca a $103.90 el kilo

Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo

Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo

Alas de Pollo enchiladas a $69.90 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada a $62.90 el kilo

Filete de Basa blanco sin piel Valley Food Fresh a $59.00 el empaque de 500 g

Mero entero a $199.00 el kilo

20% de descuento en Camarones empacados a granel

Tips para aprovechar Julio Regalado en Soriana

Las promociones hacen parecer urgente comprar todo. Pero quienes más ahorran suelen seguir tres reglas sencillas: