Tendencias

Del viernes 5 al lunes 8 de junio, la campaña de Julio Regalado vuelve a lanzar promociones para quienes quieren llenar el carrito sin vaciar la cartera

Julio Regalado en Soriana 2026: estas son las ofertas 4x2 que sí conviene aprovechar este fin de semana

Por Areli Méndez C.
Julio Regalado en Soriana 2026: estas son las ofertas 4x2 que sí conviene aprovechar este fin de semana
Julio Regalado en Soriana 2026: estas son las ofertas 4x2 que sí conviene aprovechar este fin de semana

La campaña Julio regalado en Soriana comenzó de forma agresiva con los ahorros y una de las mecánicas favoritas de los consumidores: el 4x2. Esto significa que podrás llevar cuatro productos y pagar únicamente dos.

Para este fin de semana, del 5 al 8 de junio de 2026, algunas promociones apuntan a categorías de consumo cotidiano de constante rotación y también a productos frescos.

Las promociones 4x2 que no puedes dejar pasar en Soriana

Dentro de las ofertas destacadas de esta edición de Julio Regalado, hay dos dinámicas que todos quieren.

  • 4x2 en jarcería en Soriana
  • Galletas Barritas Marinela, Emperador, Clásicas Gamesa, Chokis o Canelitas Marinela mayores a 140 g (hasta el jueves 11 de junio)

Otras ofertas en Soriana

Frutas y verduras baratas en Soriana

  • Cebolla blanca a $21.80 el kilo
  • Papaya Maradol a $32.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.80 el kilo
  • Toronja Sangría a $24.80 el kilo
  • Manzana roja en bolsa a $38.80 el kilo
  • Piña Gota Miel a $19.80 el kilo
  • Limón con semilla a $29.80 el kilo
  • Naranja a $27.80 el kilo
  • Pepino verde a $24.80 el kilo
  • Lechuga Romana a $21.80 la pieza
  • Jícama a $26.80 el kilo
  • Chile Poblano a $62.80 el kilo

En carnes, pescados y mariscos baratos en Soriana

  • Molida de Res 80/20 a $108.90 el kilo
  • Carne de Res para asar a $209.00 el kilo
  • Pierna y Muslo de Pollo fresca a $29.90 el kilo
  • Milanesa de Cerdo fresca a $103.90 el kilo
  • Filete de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $158.90 el kilo
  • Milanesa de Pechuga de Pollo Bachoco en charola a $173.90 el kilo
  • Alas de Pollo enchiladas a $69.90 el kilo
  • Mojarra Tilapia entera congelada a $62.90 el kilo
  • Filete de Basa blanco sin piel Valley Food Fresh a $59.00 el empaque de 500 g
  • Mero entero a $199.00 el kilo
  • 20% de descuento en Camarones empacados a granel

Tips para aprovechar Julio Regalado en Soriana

Las promociones hacen parecer urgente comprar todo. Pero quienes más ahorran suelen seguir tres reglas sencillas:

  • Priorizar productos de consumo frecuente
  • Comparar cuánto cuesta realmente cada pieza o kilo
  • Entrar con lista y presupuesto definido

Tendencias