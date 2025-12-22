Avatar 3 junta menos de la mitad que su precuela en su semana de estreno: ¿Cuánto necesita para ser rentable?

Recaudación Avatar 3 La tercera entrega de la saga Avatar, de James Cameron, recaudó menos que sus predecesoras en su primer fin de semana.

La saga Avatar, dirigida por James Cameron, continúa siendo un fenómeno a casi dos décadas desde el estreno de la primera entrega, caracterizándose por su innovadora tecnología visual y una narrativa expansiva que podría tener la duración de, al menos, cuatro películas más.

No obstante, la incertidumbre ha nacido con el estreno de la tercera entrega, Avatar: Fire and Ash, pues a pesar de que debutó con una prometedora taquilla de 345 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana, una cifra lejana a los 749 millones obtenidos por la original en 2009.

Taquilla mundial de Avatar 3: ¿Cuánto debe recaudar para que la saga continúe?

Avatar: Fire and Ash es la tercera entrega de la franquicia creada por James Cameron, la cual promete ser un parteaguas en la dirección de la saga al expandir todavía más las tribus alienígenas que habitan el planeta Pandora; o, en un escenario negativo, enterrar el futuro de Avatar en el cine si su recaudación no alcanza la expectativa deseada.

El presupuesto de producción de ‘Avatar 3′ se ubica entre 300-400 millones de dólares, sin incluir gastos de marketing y distribución, que suelen sumar hasta cientos millones más.

Tomando en consideración la cifra de presupuesto, Avatar: Fire and Ash debe recaudar al menos 1,000 millones de dólares a nivle global para considerarse rentable en términos cinematográficos.

Sin embargo, dado que la expectativa del filme es similar a sus entregas anteriores —ser un éxito taquillero y asegurar el futuro de la franquicia—, el monto ideal de recaudación que Avatar 3 debe alcanzar es de 1,5 mil millones de dólares alrededor del mundo.

Comparación con entregas anteriores de Avatar

Aunque la cifra global de su primer fin de semana en cines es destacable, la ganancia inicial de Avatar: Fire and Ash es más discreta en comparación con sus predecesoras.

En el caso de la primer entrega, la taquilla de Avatar 3 es superada por cuatro millones de dólares. Posteriormente, Avatar (2009) alcanzó la cifra global de 2.923 millones de dólares, situándola en el número uno de la historia y manteniendo una expectativa difícil de superar para sus secuelas.

No obstante, la segunda entrega titulada Avatar: The Way of Water logró posicionarse en el sitio tres de los estrenos más taquilleros tras siete semanas en cines; su recaudación global alcanzó 2.343 millones de dólares.

Hasta el momento, Avatar: Fire and Ash aún tiene camino por recorrer antes de una decisión definitva respecto al futuro de la saga, pero en cuanto al “mejor fin de semana en 2025″, se posiciona en el cuarto puesto, detrás de A Minecraft Movie, Lilo & Stitch Live Action y Superman.

¿Cuál es el futuro de la saga Avatar?

De acuerdo con James Cameron, el equipo de Avatar está a la expectativa de que esta tercera entrega recaude las ganancias esperadas para continuar con la saga; en cambio, si las ganancias no cumplen la cifra estimada, Cameron podría detener la historia de Avatar.

Hasta el momento, el futuro de la saga de ciencia ficción todavía es incierto, pues queda contemplar cómo avanzará la taquilla en las próximas semanas.

Considerando que la época de fin de año suele atraer familias al cine, así como tomando en cuenta que las películas de Avatar permanecen mucho tiempo en cartelera, Avatar: Fire and Ash aún podría verse favorecida en los ingresos de las últimas semanas del año.