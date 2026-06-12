Resultados Melate, Revancha y Revanchita 12 de junio 2026: números ganadores del sorteo 4225

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 12 de junio (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4225 marca una de las noches más atractivas del calendario de la Lotería Nacional por la bolsa acumulada este 12 de junio y la gran expectativa de los participantes, que esperan conocer los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4225?

El premio mayor alcanzó 211.3 millones de pesos, resultado de una racha prolongada sin ganadores de primera categoría.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4225

La emisión oficial se desarrolla mediante el canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.

La grabación permanece disponible para cualquier persona que desee revisar el proceso completo de extracción de esferas.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4225?

El sorteo respeta el horario regular de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La dinámica consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un universo del 1 al 56.

Durante la extracción aparecen seis esferas principales y un número adicional que define premios de categorías posteriores.

Un solo boleto abre la puerta a Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía de forma significativa las posibilidades de obtener un premio en alguna de las modalidades.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4225?

La revisión de combinaciones ganadoras se puede realizar en el sitio oficial de la Lotería Nacional o en establecimientos autorizados.

El verificador digital ofrece una consulta inmediata del estatus de cada boleto, herramienta que facilita confirmar premios sin necesidad de trasladarse a un punto físico.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El acceso al sorteo principal tiene un valor de 15 pesos.La opción Revancha suma 10 pesos adicionales y Revanchita agrega 5 pesos más. Quien activa las tres modalidades completa una apuesta total de 30 pesos.