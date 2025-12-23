‘La Leyenda de Aang: El último maestro del aire’, película centrada en la vida adulta del monje Avatar, se estrenará en Paramount+ sin pasar por cines

'La Leyenda de Aang' no se estrenará en cines La película que continuará la historia del nostálgico grupo de amigos del universo Avatar, ahora como adultos, estará disponible únicamente en formato streaming.

Hace más de una década, millones de personas se sumergieron en una fantasiosa historia cuya existencia se sostenía gracias al equilibrio entre las naciones de Tierra, Agua, Aire y Fuego. En este universo, los elementos eran el punto clave que mantenía la armonía del mundo presentado por la serie animada Avatar: La Leyenda de Aang.

Sin embargo, como toda historia necesita un inicio problemático que los héroes y heroínas deben enfrentar, el mundo de Avatar “cambió cuando la Nación del Fuego atacó”, marcando el inicio de la aventura de Aang, sus amistades, su fiel bisonte volador, y la fidelidad de toda una generación que creció con los mensajes de amistad, coraje y destino reflejados en la serie.

Tal ha sido el éxito del universo Avatar que la serie tuvo una secuela, Avatar: La Leyenda de Korra, y actualmente Netflix produce una serie live action de la primera serie de este mundo.

En 2021, Avatar Studios presentó al público una agenda que anunciaba tres futuros proyectos para el universo. Uno de ellos, la primera película a realizarse, seguiría la historia del primer protagonista, Aang, y sus amigos Katara, Sokka, Toph y Zuko en sus vidas como adultos.

¿Cuándo se estrenará ‘Leyenda de Aang: El último maestro del aire’?

La primera fecha oficial de estreno se dio a conocer en CinemaCon 2023 por Paramount Plus, empresa que confirmó en su panel que el proyecto llegaría el día 10 de octubre de 2025.

Sin embargo, debido a problemas de producción, la película sufrió un retraso de agenda y, aunque por un momento consideraron estrenarla el 30 de enero del año próximo, finalmente oficiaron que la nueva fecha de estreno será el 9 de octubre de 2026.

A pesar de que los retrasos en la producción de la película causaron la decepción de fanáticos y fanáticas del universo, la expectativa se mantiene alta por su estreno; no obstante, el debut de La Leyenda de Aang: El último maestro del aire no pasará por los cines, sino que se estrenará directamente por formato streaming.

¿Dónde podré ver la película de Avatar: La Leyenda de Aang?

El público seguidor del universo Avatar levantó distintas expectativas alrededor del estreno de esta nueva entrega animada, una de ellas era la especulación de que su estreno podría llevarse a cabo en la pantalla grande.

No obstante, esta mañana se anunció oficialmente que La Leyenda de Aang: El último maestro del aire no llegará a la taquilla, sino que se estrenará directa y exclusivamente a través de la plataforma de streaming Paramount+.

“El Universo Avatar ha cautivado al público durante dos décadas, y Paramount+ se enorgullece de ser la plataforma exclusiva de streaming para su adorada encarnación animada”, declaró Jane Wiseman, directora de Originales de Paramount+.

A partir del 9 de octubre de 2026, la cinta animada que seguirá la historia del avatar Aang estará disponible en la plataforma.

¿De qué tratará ‘La Leyenda de Aang: El último maestro del aire’?

La película dará un salto en el tiempo tras el final de la primera serie del universo Avatar, mostrándonos al grupo protagonista conocido como ‘The Gaang’, integrado por Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko, en una faceta de adultez joven ante los inevitables cambios del mundo que habitan.

De acuerdo con la escasa información anunciada hasta el momento, esta película servirá como un puente entre el ciclo de Aang y La Leyenda de Korra al mostrarnos la creación de Ciudad República.

El reparto de voces estará integrado pro Eric Nam como Aang, Steve Yeun como Zuko, Jessica Matten y Román Zaragoza como los hermanos de la Tribu de Agua, Katara y Sokka, y Dionne Quan como Toph.

Finalmente, al equipo se une Dave Bautista, quien interpretará a un villano todavía desconocido, y el actor y director Taiki Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Love and Thunder) cuyo personaje se mantiene en secreto.