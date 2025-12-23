¿Lo castigaron o premiaron? Así luce la panadería Green Rhino, tras dichos de Richard Hart contra el bolillo

Panadería Green Rhino La panadería ubicada en Ciudad de México parece no haber ido afectada en sus ventas por las declaraciones de su fundador. (Rogelio Morales Ponce)

Hace apenas unos días, una discusión viral se desató en las redes sociales tras las palabras de Richard Hart sobre el bolillo mexicano y su crítica a la “falta de cultura” que hay en nuestro país sobre las harinas. Sin embargo, parece que las y los capitalinos optaron por perdonar u olvidar rápido los dichos del famoso pastelero inglés.

Panadería de Green Rhino luce llena en época navideña

En un recorrido realizado por CRÓNICA, se constató que el local, ubicado en la calle Tonalá en la Colonia Roma, estaba lleno de clientes la noche del lunes 22 de diciembre.

En el local, además de personas comprando pan, se hallaban clientes comprando playeras y ropa, que también se venden en el recinto.

Richard Hart, panadero y cofundador de la cadena Hart Bageri, generó polémica al descalificar públicamente al bolillo mexicano, al que señaló de tener mala calidad y carente de técnica, comentarios que fueron interpretados como despectivos hacia una de las piezas más representativas de la panadería en México.

Tras la reacción negativa en redes sociales y las críticas de panaderos y consumidores, Hart ofreció disculpas, señaló que sus declaraciones fueron poco afortunadas y aclaró que no pretendía menospreciar la tradición panadera mexicana, sino expresar una opinión personal desde su formación profesional, reconociendo el valor cultural del bolillo y el trabajo de quienes lo elaboran.

Hicieron pinta con IA en la panadería

La molestia de las y los internautas con las palabras de Hart generó una especie de “vandalismo digital” con Inteligencia Artificial. Múltiples usuarios compartieron una imagen del local intervenido con grafiti como una forma de expresar su inconformidad. En la imagen creada artificialmente se lee “Contra México y el bolillo no”

Vandalismo con IA La imagen fue realizada con Inteligencia Artificial para mostrar molestia en contra de Richard Hart.

Aunque varias personas y medios lo dieron como una realidad, lo cierto es que fue realizada con la ayuda de la Inteligencia Artificial, pues la panadería Green Rhino no fue afectada de esta manera.