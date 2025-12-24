Horario de Costco y Sam’s Club en México para este miércoles 24 de diciembre

Estamos en plena Nochebuena y mientras muchas personas ya se preparan para la cena de hoy y los regalos de mañana, muchas personas todavía se encuentran haciendo compras de último minuto. Una rosca de pan, una pierna preparada, una botana, algunas bebidas son algunos de los productos más solicitados y en estas épocas navideñas, las tiendas de mayoreo como Costco y Sam’s Club son algunas de las principales opciones. Si tú estás en esta situación, esto es lo que tienes que saber.
¿A qué hora abren Costco y Sam’s Club este miércoles 24 de diciembre?
En los días recientes, varios videos se han hecho virales en redes sociales con grandes filas en este tipo de supermercados. Las personas continúan haciendo algunas compras para sus festividades navideñas de este 24 de diciembre.
En el caso de Costco, el horario será más reducido y no abrirá hasta el próximo viernes, por lo que tendrás menor oportunidad de realizar tus compras. Por su parte, Sam’s Club tendrá un horario normal y sí trabajará con un horario habitual.
Costco
- Abre: 9:00 horas
- Cierra: 17:00 horas
Sam’s Club
- Abre: 7:00 horas
- Cierra: 22:00 horas
Tanto Costco como Sam’s Club son clubes de compra por membresía. Esto significa que sí debes pagar una anualidad para poder comprar en sus tiendas físicas o en línea. Sólo necesitas acudir a tu sucursal más cercana, presentar todos tus datos y podrás adquirir tu membresía para poder comprar en estas tiendas.