Stranger Things 5 Volumen 2: fecha de estreno, horario y duración de los capítulos 5, 6 y 7

Cuando los hermanos Matt y Ross Duffer presentaron la propuesta de Stranger Things a Netflix, poco sabrían del inmenso éxito que traería la historia de un grupo de amigos excluidos que enfrentarían los terrores de Calabozos y Dragones en la realidad de su misterioso pueblo Hawkins.

Este 2025, diez años después desde el estreno de uno de los mayores éxitos de Netflix, la serie ambientada en los ochenta vuelve por quinta vez para un final definitivo dividido en tres volúmenes.

El estreno de los primeros episodios causó gran impacto en los fanáticos y fanáticas más leales de la franquicia, quienes no tardaron en inundar el internet con teorías de lo que vendrá para sus personajes preferidos, por lo que esperan ansiosamente las respuestas que podrían hallar con la continuación de la temporada: Stranger Things 5: Volumen 2.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará Stranger Things 5: Volumen 2?

Para la última y esperada entrega de Stranger Things, Netflix optó por dividir los ocho episodios programados para la quinta temporada y distribuirlos durante noviembre y diciembre de 2025.

Esta estrategia tuvo por objetivo acrecentar la expectativa y números de reproducción de fieles a la historia de Once (Eleven) y sus amigos, a quienes vimos sumergirse en nuevas problemáticas y misterios el 26 de noviembre, día del estreno del primer volumen.

Por su parte, el Volumen 2 llega a la plataforma de streaming como regalo navideño, ya que se estrenará el jueves 25 de diciembre a las 19:00 PM, horario de México.

Este volumen ofrecerá tres episodios más, por lo que deja espacio para un último volumen que contendrá el episodio final de la temporada y el cual será estrenado en Netflix el día 31 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer capítulo final de una serie que se transmitirá en cines de Estados Unidos y Canadá.

¿Cuál es la duración y trama de los episodios estrenados en Stranger Things 5: Volumen 2?

El Volumen 1 de la temporada contó con cuatro episodios que presentó las bases para los conflictos que el grupo de amigos tiene que enfrentar y resolver —o incluso, fallar— durante los cuatro episodios restantes; tres de ellos serán estrenados en el Volumen 2.

De acuerdo con información que dio a conocer Variety respecto a la duración de cada episodio en el Volumen 2, el resultado total fue cuatro horas de material al sumar los tres episodios de esta continuación.

Los nombres de estos tres capítulos fueron revelados por los creadores, Matt y Ross Duffer, a la vez que se dieron conocer pequeños detalles de lo que sucederá en ellos; te contamos:

Episodio 5 ‘Shock Jock’ : Retoma la historia justo después de los acontecimientos del episodio 4, ‘Hechicero’ , y mostrará algunos personajes del pasado , según los hermanos Duffer. Su duración será de 1 hora con 8 minutos.

Retoma la historia justo después de los acontecimientos del episodio 4, , y , según los hermanos Duffer. Su duración será de 1 hora con 8 minutos. Episodio 6 ‘Escape de Camazotz’ : De acuerdo con los Duffer, este episodio es el que “más conmueve” y tiene posibilidad de “hacer llorar” a sus seguidores y seguidoras. Tendrá la duración de 1 hora y 15 minutos.

De acuerdo con los Duffer, este episodio es el que “más conmueve” y tiene a sus seguidores y seguidoras. Tendrá la duración de 1 hora y 15 minutos. Episodio 7 ‘El Puente’: La emotividad continúa en este episodio, de acuerdo con los creadores, estando detrás del final como uno de los más emotivos de toda la serie. Durará 1 hora y 5 minutos.

Las teorías más probables de Stranger Things 5: Volumen 2

Una parte importante de pertenecer a un ‘fandom’ de la escala de Stranger Things, es el constante debate entre teorías que se comparten a través de redes sociales o en conversaciones con otros fans de la franquicia.

Las previsiones que más han resaltado respecto al Volumen 2, son las siguientes: