Esto deben pagarte si trabajas el 25 de diciembre y en Año Nuevo

Navidad y Año Nuevo: ¿Cuánto deben pagarte? El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo estipula que el 25 de diciembre y 1° de enero son días de descanso obligatorio.

Esta noche es la Víspera de Navidad, festividad previa al 25 de diciembre que acostumbra celebrarse en México con una deliciosa cena en compañía de sus familiares y amistades, reuniéndose para compartir regalos, anécdotas y una posible batalla —o reconciliación— por los terrenos de la abuela.

En la mayoría de casos, el día de Navidad que las familias reciben todavía despiertos, es un día de descanso que les permitirá disfrutar del sueño extra, recalentado y películas de la época.

Sin embargo, existe otra cara de la historia, aquella que resulta casi similar a Canción de Navidad de Charles Dickens, en la que una parte de la población todavía tiene que trabajar en Navidad y Año Nuevo.

Pero, a diferencia de los empleados del desalmado señor Scrooge, la población trabajadora del país cuenta con un respaldo estipulado por la ley para estos días de labor.

¿Por qué el 25 de diciembre y 1° de enero son días de descanso obligatorio?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo estipula que el día 25 de diciembre, que será mañana jueves, es día de descanso obligatorio dado que se trata de la celebración de la Navidad, una festividad global.

Por su parte, el 1° de enero de 2026 también figura como otro día de descanso obligatorio, el primero del nuevo año.

En caso de que seas una de las personas desafortunadas —¿o muy afortunadas?— que trabajará uno de estos días, o ambos, te contaremos cuánto es lo que la ley estipula que debes recibir como paga al laborar mañana o el primer día del año.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo Navidad y Año Nuevo?

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, si la empresa te requiere para laborar en estas dos festividades de descanso obligatorio, tienes derecho a cobrar salario normal más el doble del salario, es decir, el triple en total de tu salario diario por ese día trabajado.

Por ejemplo, si laboras durante alguna de las dos festividades mencionadas y tu salario diario es de $400 pesos, te deberían pagar un total $1,200 pesos por cada uno de los días de descanso obligatorio (Navidad o Año Nuevo).

Ahora que conoces esta información, quizá trabajar en estas fechas no sea tan terrible; y en caso de que seas empleador, recuerda cumplir la ley si no deseas ser visitado por espíritus que señalarán tu avaricia esta noche.