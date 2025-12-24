¿Quién es el dueño de Costco? La historia de la tienda que “enloquece” a las personas en Navidad Conoce quiénes fueron los creadores de estas tiendas en las que puedes encontrar cualquier cosa (Costco México)

Desde hace algunos años, Costco se ha convertido en una tienda predilecta para muchos mexicanos, quienes a raíz de redes sociales han ido conociendo sus productos y se han vuelto socios.

En vísperas de Navidad, Costco únicamente se ha hecho más popular y videos inundan las redes sociales mostrando tiendas llenas, con filas larguísimas para entrar y para pagar, peleas para alcanzar los últimos productos y gente que muestra sus compras para la cena de Nochebuena.

Costco Wholesale es una cadena internacional de hipermercados con formato de Club de Precios, cuenta con sucursales en 13 países, entre los que se encuentran: Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Taiwán, Corea, Japón, Reino Unido, Australia, España, Francia, Islandia y China.

De acuerdo con su página oficial, en Costco encontrarás productos exclusivos de hostelería, confitería, electrodomésticos, artículos para el deporte, joyería, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario y productos para oficina. Incluso usuarios han llegado a comentar que en Costco encontrarás “de todo”.

Con lo anterior, es inevitable preguntar de dónde surgió Costco, quienes pensaron estas tiendas como modelo de venta y por qué son tan populares. Con más de 833 almacenes, aquí te contamos su historia.

Historia de Costco

La historia de Costco Wholesale se remonta a 1976, cuando operaba bajo el nombre de Price Club en San Diego, California.

En 1983, se abrió la primera tienda de Costco Wholesale en Seattle, Washington. Esta se convirtió en la primera compañía en crecer sus ventas de cero a $3 mil millones de dólares en menos de 6 años.

En 1992, Grupo Comercial Mexicana y Price Club se unen en México y abren su primera sucursal en Satélite. Siendo hasta 1993 que Price Club y Costco se unen para formar Costco Wholesale.

¿Quién es el dueño de Costco?

Costco fue fundada por James Sinegal y Jeffrey Brotman en 1976 y desde entonces la compañía ha superado los $64,000 millones de dólares.

James Sinegal nació en Pittsburg, Pensilvania, en una familia católica y trabajadora. Creció en La Mesa, California, donde se graduó en 1955 de la San Diego City College.

En 1978 empezó a trabajar como vicepresidente ejecutivo de Price Company y fue considerado como el padre del concepto de los “Clubs de almacén”.

Tiempo después se unió con Jeffrey Brotman, un abogado cuya familia se dedicaba al comercio minorista, y juntos fundaron Costco.

La idea de crear Costco fue de Jeffrey Brotman, quien en un viaje a Francia vio un hipermercado que combinaba una tienda de comestibles de descuento con grandes almacenes. Después de esto habló con James Sinegal y se unieron para crear Costco.

Desde entonces y hasta enero de 2012, año en el que se retiró, James Sinegal fue presidente y CEO de Costco. Mientras que Jeffrey Brotman falleció el 1 de agosto de 2017 a la edad de 74 años.