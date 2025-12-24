Resultados Melate, Revancha y Revanchita 24 de diciembre 2025: números ganadores del sorteo 4152

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 24 diciembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4152 se desarrolló bajo una atención inusual, marcada por una bolsa acumulada que alcanza cifras poco frecuentes y que colocó a esta edición del miércoles 24 de diciembre entre las más seguidas del calendario.

La expectativa se concentró en conocer los números ganadores de este sorteo celebrado en miércoles, en un contexto donde la acumulación prolongada suele modificar el ánimo del público y elevar la conversación alrededor del juego.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4152?

La bolsa acumulada llegó a 562.5 millones de pesos, una cantidad que colocó al Melate 4152 en el centro del interés público.

El monto se construyó tras varias emisiones consecutivas sin un ganador absoluto, un patrón que históricamente incrementa la participación.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4152

La Lotería Nacional llevó a cabo la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal institucional de YouTube, donde permanece disponible el registro completo del procedimiento.

A continuación, te presentamos los números ganadores:

Melate, Revancha y Revanchita 4152 Números ganadores 24 de diciembre

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4152?

El sorteo se realizó en un horario extraordinario, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate conserva una mecánica clara y directa. Cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional destinada a definir premios secundarios.

Un mismo boleto participa de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio a partir de una sola jugada y convierte al sorteo en un esquema de múltiples oportunidades.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4152?

Los resultados oficiales pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital ofrece un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún acierto, una herramienta clave para los participantes tras la conclusión del sorteo.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo del boleto de Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade un cargo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al participar en las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos, una cantidad que da acceso completo a las distintas modalidades del sorteo y a sus respectivos premios.