Bizarrap anunció su nueva canción junto a J Balvin; ¿cuándo se estrena?

J Balvin en la nueva Music Session de Bizarrap Nueva ‘music session’ de Bizarrap en camino. Como obsequio de Navidad, el productor y DJ argentino anunció que su próxima colaboración será con J Balvin. (X, vía @bizarrap)

Los regalos de Navidad no se detienen para el espectáculo contemporáneo, pues el productor argentino Bizarrap anunció al público que su próxima ‘Music Session’ #62 contará con la participación del cantante colombiano, J Balvin.

A través de sus cuentas oficiales, el DJ famoso por sus múltiples colaboraciones con distintos artistas de la industria musical, compartió que su próxima canción —colaboración con J Balvin— llegará durante diciembre de este mismo año; es decir, ¡más pronto de lo que esperas!

¿Cuándo se lanzará la nueva Music Session de Bizarrap?

El aviso del productor argentino fue realizado como obsequio navideño para sus seguidores y seguidoras, quienes esperaban ansiosamente la próxima colaboración de Bizarrap, famoso por haber participado en éxitos como los que contaron con la participación de Shakira o Residente.

El aviso, difundido a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, enuncia que la próxima Music Session edición 62 será en colaboración con J Balvin, quien está en un punto muy positivo de su carrera tras exitosos conciertos en Bogotá y Medellín.

"J BALVIN || BZRP Music Session #62 MAÑANA“, señala el mensaje del comunicado.

De acuerdo con esta información, la nueva canción de Bizarrap y J Balvin será liberada el día viernes 26 de diciembre de 2025; al mensaje, fue adjuntada una fotografía de los artistas.

Colaboración Bizarrap y J Balvin: ¿De qué tratará?

La fotografía compartida en las redes oficiales de Bizarrap, muestra un interesante detalle para los fanáticos o fanáticas del calzado, ya que Bizarrap posa con sus flamantes Forum 2000 de su colaboración con Adidas, mientras que Balvin hace resaltar sus coloridas Air Jordan 1 High, de su autoría.

J BALVIN || BZRP Music Session #62



MAÑANA 🇨🇴 x 🇦🇷



feliz navidad 🎄🎁 pic.twitter.com/NJy0GOc4M0 — bzrp (@bizarrap) December 25, 2025

Esta fotografía ha levantado las expectativas acerca de la colaboración, pues internautas han especulado que la canción muestre una colición entre mundos y estilos, en una mezcla de música digna para cerrar el año.

No obstante, aunque todavía no se han liberado detalles específicos de la sesión de música ni la temática que seguirá, los fanáticos y fanáticas de dichos artistas esperan con ansias el estreno de mañana.

Hasta el momento, Bizarrap no ha confirmado la hora en que liberarán la colaboración, pero hay medios en Instagram —tales como la cuenta de @sneakerhouse.arg— que señalan un posible lanzamiento a las 21:00 PM, horario de Argentina, lo que serían las 18:00 horas de la tarde en México.