El Mundial 2026 contado con anime, la inesperada combinación que está triunfando en redes sociales

Mundial 2026 en anime Los momentos épicos del Mundial 2026 hasta ahora son contados al más puro estilo de Supercampeones y Blue Lock.

Desde la década de los noventa, el anime japonés ha incursionado en el occidente gracias al acercamiento que el doblaje y la expansión del internet otorgaron a las comunidades de esta parte del mundo, impulsando la difusión de la particular narrativa fantástica y cargada de intensidad emocional.

Hoy en día, el anime se ha convertido en uno de los entretenimientos asiáticos más populares a nivel internacional, contando con fuertes alianzas a plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y Disney+, sin embargo, el impulso de la Inteligencia Artificial también ha permitido que el público en general participe al crear sus propias versiones de anime de eventos masivos, escenas emblemáticas de telenovela o historias originales que difunden en redes sociales.

Esta ocasión fue el turno del Mundial FIFA 2026, cuyo apogeo rumbo a dieciseisavos de final han causado que el entusiasmo llegue hasta formato anime, ya que una cuenta en TikTok ha comenzado a difundir escenas dramáticas y emocionantes de los jugadores y encuentros más emblemáticos.

Transforman el Mundial 2026 en un anime: la nueva tendencia de redes sociales

Fusionando la pasión por el futbol, los Mundiales y el anime japonés, la cuenta worldcup.anime en TikTok emprendió una nueva tendencia en redes sociales que ha causado furor entre la afición internacional, ya que llevó la Copa del Mundo 2026 hasta la característica animación japonesa, con todo y su carga emocional como dramatismo fantástico.

Desde un emotivo encuentro entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, que replica las típicas escenas del anime spokon —historias de deporte— en las que un veterano “pasa el manto” a la próxima estrella que sigue sus pasos, otorgándole un discurso con música de fondo emotiva e incluso pétalos de árbol de cerezo para incrementar el impacto de las palabras.

No obstante, la dramatización durante el juego tampoco queda fuera, ya que la cuenta hace uso de los recursos clásicos del anime —similar a los goles en Supercampeones que demoraban un episodio entero en llegar a la portería— para narrar los momentos épicos que se han vivido hasta ahora en las canchas del Mundial 2026.

Hasta el momento, worldcup.anime cuenta únicamente con 10 videos publicados que van desde los 20 segundos hasta el minuto entero, volviéndose una sensación en la red social y entre los aficionados que comparten tanto la pasión por el futbol como por el anime japonés.

Animes de futbol para ver durante el Mundial 2026: ¿cuáles son los más populares?

El género spokon en anime y manga es uno de los más populares tanto dentro y fuera de Japón, ya que cuenta con una gran variedad de historias de deportes que van desde el futbol, el beisbol, el voleibol, baloncesto e incluso se ha expandido hasta la natación y el patinaje artístico.

Por lo tanto, si te has prendado del Mundial 2026 en formato anime y estás en busca de alguna serie que pueda otorgarte la fusión de ambas pasiones, podrías dar un vistazo a las siguientes historias:

Supercampeones

El clásico de clásicos creado por Yoichi Takahashi. A pesar de que la serie original fue emitida en 1983, cuenta ya con versiones actualizadas de 2018-2023 (temporada uno y dos), que pueden verse a través de Netflix, Prime Video y Crunchyroll, plataforma líder en anime.

La historia narra la trayectoria de Tsubasa Ozora (Oliver Atom), un niño prodigio que vive por y para el balón, explorando sus inicios en torneos escolares hasta su salto en competencias a nivel internacional.

Blue Lock

Escrito por Muneyeki Kaneshiro con ilustraciones de Yusuke Nomura, y emitido en formato anime durante 2022, Blue Lock se ha vuelto la serie de animación japonesa sobre futbol más popular de la era moderna al entregar al público una historia de carácter original que no sigue la corriente típica del “poder de la amistad y el trabajo en equipo”, pues su centro es el egoísmo por el balón.

Arrancando con la eliminación de Japón en el Mundial 2018, la federación del país contrata a un excéntrico entrenador que deberá juntar a 300 delanteros juveniles en una competencia intensa de eliminación para formar al delantero definitivo de Japón, impulsando la competencia donde tus propios compañeros son tu peor enemigo.

Esta historia está disponible en Crunchyroll y Netflix.

Aoashi

En comparación a los dos animes anteriores, Aoashi —creado por Yugo Kobayashi— es considerado la cumbre del realismo técnico y táctico del futbol, ya que no muestra jugadas milagrosas ni tiros imposibles, sino que su desarrollo se centra principalmente en el aprendizaje de formaciones, el control de los espacios, las tomas de decisión bajo presión y el movimiento sin balón.

El anime, que puede verse en Crunchyroll, sigue la historia de Ashito Aoi, un chico de provincia que destaca por tener un talento bruto tremendo, sin embargo, carece del conocimiento de las tácticas necesarias para dominar el deporte.