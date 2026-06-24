¿Carambola sísmica? Japón y Venezuela sufren terremotos casi simultáneos

Autoridades de Venezuela y Japón monitorean la actividad sísmica tras los terremotos registrados la tarde de este miércoles

De acuerdo con informes recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos, la tarde de este miércoles 24 de junio se reportó un sismo de magnitud 7.1 en Venezuela.

El movimiento telúrico se registró a las 18:04, tiempo local, al oeste de la comunidad de Morón en el estado de Carabobo, Venezuela. Asimismo, autoridades oficiales de Curazao, Aruba y algunas regiones de Colombia reportaron que el sismo fue percibido.

Durante estos hechos, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico notificó de manera preventiva a los países donde el movimiento telúrico fue perceptible, sobre la posibilidad de una variación en el nivel del mar y la presencia de grandes olas.

Japón vive sismo momentos después del terremoto en Venezuela

Momentos después se notificó de un terremoto más en las costas de Japón. El epicentro se ubicó en las costas del norte de la isla, en la prefectura de Iwate, a 50 kilómetros de profundidad según reportes de la Agencia Meteorológica de Japón; este fenómeno también fue perceptible en otras regiones del país y en Tokio.

Hasta el momento, autoridades japonesas no han dado un reporte oficial de heridos o daños materiales.

Cabe recordar que el país se encuentra ubicado sobre la estructura conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, lo cual genera constantes movimientos telúricos a lo largo del año.

¿El terremoto de Japón y Venezuela están conectados?

Aunque estos acontecimientos tienen una proximidad temporal que hace suponer que podrían estar relacionados entre sí, especialistas en la materia descartan cualquier vinculación entre ellos.

Estos eventos son completamente aislados y se efectuaron en distintos contextos tectónicos, por lo cual no existe una conexión entre ambos.

Mientras que en Japón las autoridades han descartado la alerta de tsunami, en Venezuela la situación es crítica y los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en labores de rescate ante el colapso de estructuras.