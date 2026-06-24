Equipos eliminados del Mundial 2026 al cierre de la jornada del 24 de junio (Cuartoscuro)

Tras el cierre de esta primera fase del Mundial 2026, ya se conocen las primeras selecciones que quedan fuera del torneo previo al inicio de la siguiente etapa.

Esta edición mundialista es la primera en contemplar a 48 equipos, de los cuales solo 32 avanzarán a la próxima ronda, por lo que 16 selecciones de las 48 que iniciaron en este campeonato se quedarán en esta primera fase.

¿Qué equipos del Mundial 2026 ya no pasarán a la siguiente fase?

Haití

Turquía

Túnez

Panamá

Jordania

Catar

República Checa

Primeras selecciones en ser eliminadas

Durante esta justa deportiva, la primera selección en quedar eliminada fue Haití, perteneciente al grupo C, al perder contra Brasil 3-0.

La segunda selección en abandonar el torneo fue Turquía, del grupo D, que perdió contra Paraguay 1-0.

Del grupo F y J, las selecciones que quedaron sin posibilidad de avanzar a los dieciseisavos de final fueron Túnez y Jordania, ambas sin lograr su clasificación en el torneo.

Panamá, del grupo L, ya no tendrá posibilidad matemática de continuar en esta justa deportiva, al igual que la selección de Catar, que perdió ante Bosnia 3-1.

Últimos resultados de la primera jornada del Mundial 2026

Durante su partido en el Estadio de Ciudad de México, la selección de Chequia perdió ante México 3-0 y quedó fuera de la fase de grupos.