¿Adiós a ese correo vergonzoso?: Esto se sabe del cambio que haría Google para modificar las cuentas de Gmail

Importante actualización en Gmail de Google Gmail está trabajando en actualizaciones que beneficiarán a sus usuarios y usuarias, especialmente a aquellas personas con un correo vergonzoso creado durante su impulsiva juventud.

Quien no haya creado un correo peculiar en la ingenuidad de la pubertad o la creativa —pero todavía tambaleante— adolescencia, aquella dirección electrónica que guardas por facilidad o nostalgia, pero que enciende las alertas de la vergüenza social, que tire la primera piedra.

Entre millennials e incluso integrantes de la Generación Z, es difícil que una persona se salve de experimentar esta situación. Existirán quienes hayan decidido simplemente un nuevo correo, pero también domina aquella mayoría que decidió aceptar la vergüenza en orden de mantener los datos personales, académicos y laborales acumulados durante años.

Así ha funcionado el mundo del correo electrónico con Gmail, direcciones que no siempre se adecúan a la seriedad del mundo social, pero que son sencillas de recordar y albergan una historia de vida difícil de transferir a un nuevo correo.

Sin embargo, la vergüenza está a punto de ser pasado con la nueva actualización que Gmail de Google propone para sus usuarios y usuarias. ¿Cómo? ¿No te habías enterado? ¡En esta nota te contamos todo al respecto!

Actualización de Gmail: Cambiar tu dirección de correo electrónico ahora será posible

Tras décadas de sufrir la humillación social de pronunciar en alto tu correo bebemoxa17 o clubamericarey89, o de padecer la tortuosa tarea de transferir tus datos de un correo viejo a una dirección mucho más elegante y adecuada para la vida adulta, Gmail finalmente ha decidido implementar un cambio importante que beneficiará a todos sus usuarios y usuarias.

La modificación que Google planea para Gmail es la oportunidad de modificar la dirección de correo electrónico; no obstante, este cambio sólo podrá realizarse cada 12 meses y con un máximo de tres oportunidades para la reedición del correo.

De acuerdo con la actualización en la documentación de Google, este nuevo proceso funcionará a través de una vinculación entre la cuenta de correo original a la nueva dirección de correo electrónico que hayan seleccionado los usuarios y usuarias.

Es decir, la nueva dirección de correo se agregará como un alias a la cuenta original de Gmail, lo que permitirá que puedan utilizar indistintamente cualquiera de las dos direcciones y que no se pierda nada de la más antigua.

¿Cuándo podré cambiar mi correo electrónico de Gmail?

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta en la que este nuevo proceso se implementará en las cuentas de los usuarios y usuarias actuales de Gmail; no obstante, medios reportan que Google se encuentra trabajando en el desarrollo de esta opción y probablemente se tendrán noticias pronto.

A su vez, también se desconoce si este proceso actualizado estará disponible para todas las cuentas de Gmail a nivel mundial, información que podría aclararse una vez que la modificación entre en vigor.

Sin embargo, Google ha adelantado que el cambio de correo electrónico presentará limitaciones necesarias, tales como sólo permitir el cambio de dirección cada año y con un límite de tres modificaciones.