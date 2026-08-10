Historias del terremoto en Colombia: rescatan a un bebé y su madre que estaban atrapados bajo los escombros Durante las labores de rescate, tras el terremoto que sacudió Colombia, un bebé junto con su madre fueron rescatados con vida (RR. SS.)

Continúan las labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto; entre los sobrevivientes que han sido rescatados se encuentran un bebé y su madre.

Entre las principales ciudades afectadas en Colombia por el terremoto de esta mañana se encuentran Pereira, Manizales y Cali, y es precisamente en Cali donde se registró una historia esperanzadora en medio de este desastre natural: la del rescate de una madre y su bebé de seis meses.

El momento del rescate: ¿cómo hallaron a la madre y a su bebé bajo los escombros?

En el video que circula en redes sociales únicamente se muestra el momento del rescate del bebé, el cual es sacado de entre los escombros con la ayuda de varias personas.

Sin embargo, la televisora Caracol TV compartió más detalles de esta historia señalando que los hechos sucedieron en el barrio Ciudad Capri en Cali, donde un edificio de cinco pisos habría colapsado.

De acuerdo con uno de los testigos, alrededor de las 9 de la mañana, diferentes personas acudieron a la zona para ayudar cuando, tras permanecer en silencio cerca de 20 minutos, pudieron comenzar a escuchar sonidos de personas atrapadas entre los escombros.

Ante esto, las personas rápidamente comenzaron con las labores de rescate y pudieron localizar a la madre junto al bebé, el cual recibió atención médica inmediatamente después, según el relato.

¿Cuál es el estado de salud de la madre y el lactante rescatados?

De acuerdo con la televisora, la cual compartió los detalles de esta historia, el bebé de 6 meses solamente habría recibido algunas laceraciones al ser sacado de entre los escombros; sin embargo, se encuentra estable. Sobre el estado de salud de la mamá, el testigo no brindó más detalles.

¿Cuál es el saldo preliminar en Colombia tras el terremoto de hoy?

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, hasta las 18:00 horas, el balance preliminar tras el sismo de este lunes 10 de agosto en Colombia registra 132 personas fallecidas en el país con 483 heridos.

Mientras que se mantiene alerta roja en Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia, ciudades donde se concentra el mayor número de afectaciones. Asimismo, también se registran 86 edificios colapsados y siete aeropuertos con operación suspendida.