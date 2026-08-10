“Nos atrapó” Equipo infantil de Tijuana pide ayuda tras terremoto en Colombia (Redes Sociales)

Luego de que se registrara un sismo de magnitud 7.4 en Colombia, que hasta el momento ha dejado más de 100 personas fallecidas y más de 500 heridas, de acuerdo con información compartida por autoridades colombianas.

El equipo infantil de futbol Leyendas Obeliz, originario de Tijuana, pidió el apoyo para poder salir de tierras colombianas, después del terremoto ocurrido la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026.

Equipo infantil de Tijuana queda varado en Armenia, Colombia después del terremoto

La alegría del equipo se vio frustrada después de vivir momentos de incertidumbre al quedar varados en Armenia, Colombia, mientras se encontraban participando en la International Kids Futsal Cup, la cual se llevó a cabo del 5 al 8 de agosto.

A través de un video el director técnico del equipo explicó que la emergencia en el país colombiano, puso en riesgo el vuelo que ya tenían programado para su regreso, por lo cual pidió ayuda para poder sobrellevar los gastos que se pudieran presentar ante el desastre.

Personal del cuerpo técnico de Leyendas Obeliz pide ayuda para regresar a México

Ya que no cuentan con la certeza de abordar con éxito sus conexiones o si tendrán que permanecer en el territorio más de lo esperado. Ya que las afectaciones por el sismo también complicaron las operaciones aéreas de al menos siete aeropuertos ubicados al occidente del país.

Asimismo, aseguró que están viviendo una “situación complicada debido al sismo de 7.4 que nos atrapó”.

Por lo que el equipo técnico está solicitando recursos para adquirir nuevos boletos de avión y en caso de permanecer más tiempo de lo programado, cubrir el hospedaje de los jugadores y sus alimentos, hasta el momento en que puedan regresar a casa.

El equipo de trabajo tiene como prioridad garantizar el regreso de forma segura de todos los menores y el cuerpo técnico quienes continúan a la espera de las indicaciones por parte de las autoridades colombianas para poder continuar con su regreso a México.