Profeco revela cuál es el mejor shampoo para cabello dañado y cuesta menos de lo que crees

Profeco evaluó varias marcas de shampoo pero esta fue la marca ganadora Especial

En un mercado saturado de productos para el cuidado del cabello hay opciones menos conocidas para el cuidado capilar que rinden mejor de lo que imaginas. Así lo reveló un estudio reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que evaluó múltiples shampoos disponibles en México para determinar cuáles realmente ayudan a recuperar y fortalecer el cabello maltratado.

Más allá de la estética, el estado de tu cabello puede ser un reflejo de tu salud capilar. Y es que existen factores como el uso frecuente de tintes, planchas o secadoras, la contaminación ambiental, etc. que pueden debilitar la fibra capilar, provocar resequedad y acelerar la caída. Por eso, elegir un buen producto no es solo una cuestión de apariencia, sino de bienestar integral.

Por ello, en esta nota te decimos cuál fue el shampoo ganador de este estudio de calidad y por qué se llevó las palmas en su evaluación. Lo mejor de todo es que está al alcance de cualquier bolsillo.

¿En qué consistió el análisis de la Profeco?

Profeco analizó 18 marcas y modelos de shampoo y evaluó aspectos como resistencia y fortaleza del cabello; brillo y suavidad después del lavado; efectividad en la limpieza; calidad cosmética y viscosidad de la fórmula; información veraz y clara para el consumidor.

Los productos fueron sometidos a pruebas exhaustivas para que los resultados reflejen su desempeño real y no solo lo que prometen las etiquetas, los empaques sofisticados, las marcas con buenas campañas de marketing o los precios elevados.

¿Cuál fue el shampoo con mejor evaluación de la Profeco?

Entre todas las opciones evaluadas, el shampoo Bio Ceremidas de Vanart Expert México, con presentación de 900 ml, destacó como uno de los mejores para cabello maltratado, especialmente si ha sido teñido o expuesto a tratamientos agresivos.

De acuerdo con el análisis de este organismo, este producto no solo ayuda a recuperar la vitalidad del pelo, sino que también mejora su tono, brillo y resistencia, y puede ayudar en la prevención de la caída. Profeco lo recomendó especialmente para quienes tienen cabello teñido en tonos como rojo o chocolate, o para quienes buscan cubrir canas sin resecar su melena.

Lo curioso es que, a pesar de su eficacia, este champú no es de los más vendidos dentro del mercado. Esto puede deberse al poder de la publicidad de marcas más conocidas, que muchas veces opacan opciones innovadoras y más accesibles.

Lo mejor de todo es que El precio del shampoo Vanart Bio Ceramidas en México varía, pero generalmente oscila entre los $45 y los $65 pesos en tiendas de autoservicio.

Si tu objetivo es recuperar fuerza, brillo y suavidad en tu cabello sin comprometer la salud de tu cabello, los análisis de Profeco pueden ser una guía útil para tomar decisiones inteligentes al comprar productos capilares.