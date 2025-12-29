Quién era Nataly Montserrat González Barro, familiar de Hola Enfermera y Capi Pérez

Ella era Nataly Montserrat, la familiar de Hola Enfermera y Capi Pérez Especial

La noticia cayó como un golpe seco: Nataly Montserrat González Barro, una joven veterinaria que había sido reportada como desaparecida en Cancún, fue localizada sin vida tras varios días de búsqueda.

La confirmación llegó a través de su prima, la influencer Itzel Barro, más conocida como Hola Enfermera —y cuñada del conductor y comediante Capi Pérez—, quien pidió respeto, silencio y empatía para su familia en un momento profundamente doloroso.

Nataly tenía 30 años. Había estudiado Medicina Veterinaria en la UNAM y recientemente se había inscrito para estudiar Psicología. Quienes la conocieron la describen como alguien dedicada, sensible y con un enorme amor por los animales.

Ficha de búsqueda de Nataly Montserrat González Barro Foto: Redes Sociales

¿Qué le pasó Nataly Montserrat González Barro?

Nataly fue vista por última vez el 25 de diciembre por la noche. Su familia activó el Protocolo Alba, mientras amigos, vecinos y usuarios en redes compartían su ficha de búsqueda con la esperanza de encontrarla.

Días después, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en una zona cercana al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en Cancún.

La Fiscalía de Quintana Roo informó que el caso continúa bajo investigación y que se analizan los dictámenes periciales para determinar la causa de la muerte.

Por ahora, no se han revelado más detalles. Y, como pidió la familia, la prioridad es el respeto.

En redes sociales, Itzel Barro agradeció la ayuda de quienes difundieron la búsqueda, y pidió evitar especulaciones:

“Ya fue localizada; desafortunadamente ya no está más con nosotros”.

Su mensaje fue acompañado por muestras de apoyo, oraciones y mensajes solidarios dirigidos a la familia.

Las autoridades continuarán investigando el caso con perspectiva de género. La familia, por su parte, enfrenta el proceso más difícil: despedirse y buscar respuestas.

Mientras tanto, este caso vuelve a recordarnos algo esencial: detrás de cada reporte de desaparición hay historias, proyectos, familias y personas que esperan.

Y merecen verdad, justicia y respeto.