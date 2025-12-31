Las canciones más populares para celebrar Año Nuevo y recibir el 2026 con fiesta

Clásicos infaltables y éxitos modernos que no pueden faltar en tu playlist de fin de año

El Año Nuevo es el momento ideal para despedir lo vivido y dar la bienvenida a un nuevo comienzo, y la música se convierte en el alma de cualquier celebración. Ya sea en casa, con amigos o en grandes fiestas, estas son algunas de las canciones más populares para recibir el 2026 y mantener el ambiente festivo hasta el amanecer.

Clásicos que nunca pasan de moda

Existen canciones que se han convertido en auténticos himnos de Año Nuevo, sonando cada 31 de diciembre en reuniones familiares y celebraciones masivas.

“Feliz Año Nuevo” – ABBA Un clásico internacional que transmite esperanza y buenos deseos para el año que comienza.

"Un año más" – Mecano Infaltable en países de habla hispana, esta canción captura la emoción de las campanadas y la nostalgia de fin de año.

"Año viejo" – Tony Camargo Ideal para despedir el año con gratitud y recordar lo vivido.

"New Year's Day" – U2 Una opción más reflexiva para quienes prefieren iniciar el año con un mensaje profundo.

Éxitos latinos para bailar y festejar

Para quienes buscan ritmo y energía, estas canciones suelen dominar las pistas de baile durante la noche de Año Nuevo:

“Despacito” – Luis Fonsi

“Danza Kuduro” – Don Omar

“La Gozadera” – Gente de Zona ft. Marc Anthony

“Mi Gente” – J Balvin

“Pepas” – Farruko

Canciones para el brindis y los buenos deseos

El momento del brindis merece una selección especial que evoque unión, esperanza y nuevos comienzos:

“Celebration” – Kool & The Gang

“Happy” – Pharrell Williams

“Vivir mi vida” – Marc Anthony

“Don’t Stop Me Now” – Queen

Playlist perfecta para recibir el Año Nuevo

Combinar clásicos, éxitos latinos y canciones internacionales es la clave para una celebración inolvidable. Ya sea para bailar, brindar o reflexionar, estas canciones acompañan uno de los momentos más esperados del año y ayudan a iniciar el 2026 con la mejor energía.