Qué color de calzones usar en Año Nuevo para atraer amor, dinero y salud en 2026

Calzones para recibir el 2026 Especial

Cuando el reloj se aproxima a las 12 campanadas que anuncian el Año Nuevo, millones de personas alrededor de América Latina no solo se preparan con uvas, brindis y buenos deseos… algunos también “estrenan” un detalle que se ha convertido casi en una tradición: los calzones de colores.

Esta tradición, alegre y simbólica, no se remonta a un momento documentado en la historia, pero se ha transmitido de generación en generación porque —para muchos— es una forma divertida y significativa de marcar lo que se espera traer consigo al 2026.

La idea detrás de esta costumbre es sencilla: el color de la ropa interior que uses la noche del 31 de diciembre simboliza aquello que quieres atraer en el año que inicia. Al llevarlo tan cerca del cuerpo, se cree que su energía se intensifica, convirtiéndose en un gesto personal de intención, esperanza y deseos renovados.

Significado de los calzones de colores

Aunque las asociaciones pueden variar ligeramente según la fuente o la región, hay un consenso general sobre varios colores y sus significados populares:

Amor, pasión y fuerza. Es el color más elegido por quienes sueñan con aventura romántica o fortalecer vínculos afectivos. Amarillo: Prosperidad, abundancia y estabilidad económica. Un clásico en muchas celebraciones porque simboliza oportunidades, éxito y alegría.

Más allá de los colores más populares, hay quienes agregan tonos como rosa para enfatizar el romance o tonos tierra para atraer estabilidad.

Claro, no hay ninguna garantía de que un color específico cambie el destino de tu año, pero para mucha gente es un ritual para el Año Nuevo, íntimo y lleno de significado que acompañará tus metas y deseos cuando el primer brindis de 2026 se levante al aire.