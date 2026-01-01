Día de Reyes 2026: ¿Dónde comprar juguetes baratos en CDMX?

Mujer comprando juguetes en una tienda Mujer comprando juguetes en una tienda (La Crónica de Hoy)

Como cada año, miles y miles de padres de familia inician la ardua búsqueda de juguetes para el tradicional Día de Reyes 2026 y cumplir con la promesa de materializar la promesa de los Reyes Magos a sus hijos.

Asimismo, cientos de comerciantes y tiendas especializadas comienzan la promoción y venta de juguetes y ofrecen una amplia variedad y precios para niños de todas las edades.

Como siempre, para los compradores la consigna es el ahorro. Y por ello, en esta nota presentamos una breve guía de lugares en la CDMX donde los padres de familia pueden acceder a varias opciones para la compra inteligente de juguetes.

¿Dónde comprar juguetes en la CDMX?

Una de las zonas más famosas es La Merced, en el corazón del Centro Histórico. Aquí, entre puestos ordenados y calles que parecen vivas, puedes encontrar juguetes, desde básicos hasta figuras llamativas, con horarios amigables para quienes salen del trabajo o aprovechan los fines de semana.

No muy lejos, el Tianguis de la Río Blanco despliega su oferta cada temporada con un ritmo vibrante: cientos de comerciantes, familias caminando juntas, y una gran variedad temática que va desde muñecos hasta juegos populares. En temporada alta —como Navidad o Reyes Magos— muchos de estos puestos extienden su horario hasta la medianoche.

También, los domingos, el Tianguis de San Felipe abre sus puertas desde temprano con una enorme variedad de productos, incluidos juguetes para todos los gustos y presupuestos.

En el Centro Histórico —especialmente cerca de calles como Correo Mayor y Girón, frente al mercado Abelardo Rodríguez— hay tiendas que parecen salidas de cuentos, con estantes repletos de muñecas, autos miniatura, figuras de acción y juegos para todas las edades.

Compra de juguetes para Dia de Reyes Compra de juguetes para Dia de Reyes (Cuartoscuro)

Y si quieres juguetes muy económicos, a veces desde precios sorprendentemente bajos, hay bodegas especializadas y tiendas pequeñas como Hiro Toys en Plaza Fantasía, donde los precios pueden comenzar desde cantidades muy accesibles, ideales para quienes buscan comprar varios artículos sin gastar de más.

No obstante, uno de los lugares obligados para adquirir juguetes es en la calle de Girón, en el corazón del Centro Histórico. Aquí, la oferta es amplia y lo mejor de todo es que sus locales están abiertos los 365 días del año, por lo que puedes planear tu visita sin el temor de encontrar cerrado. Aquí encontrarás desde los clásicos juegos de mesa como juguetes coleccionables como los Funko. Eso sí, los horarios oscilan entre las 9:00 hasta las 19:00 horas.

Así, mientras avanzas por calles que parecen eternas y te encuentras con vendedores sonriendo desde sus puestos, te das cuenta de que cada juguete tiene detrás un pedazo de historia, de esfuerzo y de cotidianeidad.