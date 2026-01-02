Luz María Zetina y Lorena Ochoa: ¿Son pareja? Estas fotos reavivan especulaciones

Luz María Zetina y Lorena Ochoa Especial

En los primeros días de este 2026, las redes sociales y el corazón del público mexicano se han encendido con una historia que podría ser el preámbulo de un bonito romance entre la actriz Luz María Zetina y la golfista Lorena Ochoa.

Las especulaciones han incrementado luego de que hace apenas unas horas Zetina publicara en su cuenta de Instagram varias fotografías donde aparece junto a Ochoa, lo que avivó nuevamente los rumores de una posible relación entre ambas.

No es la primera vez que sus nombres se mencionan juntos a propósito de su vida sentimental, pero las escenas compartidas al recibir el 2026 encapsulan algo que va más allá de una simple amistad. Mientras paseaban relajadas entre amigos y brindaban por el nuevo año, muchos seguidores no pudieron evitar preguntarse si lo que se observa en esos instantes es solo cariño o el inicio de una historia de amor diferente.

En el caso de Luz María Zetina, después de años de carrera en televisión, especialmente como conductora en programas como Sale el Sol, y de mantener una vida casi siempre compartida desde la honestidad, la actriz sorprendió al público en 2025 por abrir su corazón sobre su vida afectiva. En una entrevista, explicó que terminó su relación de ocho años con Emilio Guzmán —con quien estuvo comprometida y tenía planes de boda— después de reconocer que su corazón comenzó a latir por otra persona.

Por su parte, Lorena Ochoa es conocida en México no solo por su brillante carrera en el golf, pues llegó a ser la número uno del mundo y una de las deportistas mexicanas más destacadas de la historia, sino también por la serenidad con la que ha llevado su vida personal tras retirarse del circuito profesional.

Aunque en abril de 2025 se dio a conocer que Ochoa había terminado su matrimonio de 16 años, sus apariciones públicas han sido cuidadas, discretas y enfocadas en su hija, sus proyectos y su fundación.

Historias de Instragram de Luz María Zetina Fotos vía Instagram

Las imágenes que reavivaron las sospechas del romance

Las fotografías que compartió Zetina muestran a ambas caminando juntas, celebrando en un ambiente relajado y compartiendo sonrisas que no han pasado desapercibidas para sus seguidores. En una de las escenas publicadas se les ve juntas en un paseo al aire libre, acompañadas de amistades comunes; en otra, se aprecia su cercanía durante la celebración de Año Nuevo.

Más allá de los comentarios, lo que muchos usuarios han destacado en redes es la naturalidad con la que ambas interactúan: no hay poses forzadas ni gestos que busquen espectáculo, sino momentos que se sienten íntimos, espontáneos y sinceros.

Hay quienes aseguran, sin afirmación oficial de ninguna de las protagonistas, que la evidencia visual sugiere algo más que una simple amistad, mientras que otros recuerdan que Zetina misma ha hablado con franqueza sobre el amor, las decisiones difíciles y la importancia de ser fiel a uno mismo.

En varios comentarios recientes se ha destacado que la presentadora no ha desmentido ni confirmado nada sobre la naturaleza de su relación con Ochoa, lo que ha dejado espacio para especulaciones.