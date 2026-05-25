Palomeras de Toy Story 5 en Cinépolis y Cinemex: filtran los coleccionables que se venderán en México

Coleccionables Toy Story 5 en México Difunden en redes sociales imágenes de los promocionales de Toy Story 5 que se venderán en México; tanto Cinépolis como Cinemex tendrán vasos temáticos y palomeras creativas.

Una de las sagas más icónicas del cine de animación, Toy Story, estrenará su quinta entrega este 2026, por lo que tanto el público infantil como aquellas generaciones que crecieron con las aventuras de Woody y sus amigos, mantienen la vista en las nuevas noticias sobre el filme, incluyendo la moda que llegó para quedarse: los coleccionables de cine.

En redes sociales se difundieron imágenes de las palomeras y vasos promocionales que saldrán a la venta en las sucursales Cinemex y Cinépolis del país cuando la película llegue a la pantalla grande; cada una de las cadenas celebra en sus diseños a los protagonistas de la saga animada y otros personajes icónicos.

¿Cómo serán los coleccionables de Toy Story en Cinépolis?

De acuerdo con la información de cuentas especializadas en filtraciones de palomeras y vasos coleccionables de las cadenas de cine, Cinépolis y Cinemex ya tienen confirmados los productos que venderán durante el paso de Toy Story 5 por los cines de México.

Comenzando por Cinépolis, la cadena líder en la distribución de películas en México ofrecerá dos tipos de vasos coleccionables.

El primero de ellos, se trata del trío de protagonistas: Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes no sólo protagonizarán el diseño de su propio vaso, sino que incluirá una versión miniatura del personaje en la tapa del envase.

Mientras que, el segundo tipo, se tratará de un vaso armable con un diseño similar a la Matrioshka, ya que el rostro del personaje se expande por completo en el vaso; los dibujos disponibles serán Woody, Buzz Lightyear, Jessie, un Marciano y Rex, el dinosaurio temeroso de la pandilla.

A pesar de que no se cuenta con imágenes de las palomeras en Cinépolis, la información filtrada apuntan a que serán 3D y sus diseños se han confirmado como:

Pelota Pixar acompañada de un personaje de la película.

Traje espacial de Buzz Lightyear.

Palomeras y vasos coleccionables de Toy Story 5 en Cinemex

En el caso de Cinemex, no se han revelado imágenes de los vasos promocionales de Toy Story 5 que estarán a la venta en el país una vez que la película se estrene, sin embargo, sí se cuenta con información e imágenes de las palomeras que la cadena de cine ofrecerá a fanáticos y fanáticas de la saga animada.

Según las filtraciones de cuentas especializadas, las palomeras tendrán dos diseños:

Traje/casco de Buzz Lightyear .

Ham, la alcancía-cerdo.

Ambas serán 3D y, aunque la palomera de Buzz es muy parecida al coleccionable que se vendió en la película en solitario del personaje que se estrenó en 2022, la nueva palomera será más grande y las imágenes revelan que hubo mejoras en el diseño.

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

Después de una triste despedida, el comisario Woody volverá a reunirse con los icónicos personajes que han liderado esta historia desde la década de los noventa.

De acuerdo con el tráiler lanzado por Pixar este jueves, la reunión llegará a la pantalla grande el 18 de junio de 2026, por lo que la venta de los promocionales en las dos cadenas de cine iniciará hasta entonces.