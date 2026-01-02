Nina Kulagina: ¿Quién fue la ‘Eleven’ de la vida real que existió en la Unión Soviética?

¿Existió una Eleven en la vida real? Nina Kulagina y el misterio soviético (Ok diarios y Xurxo Esquio)

¿Y si Stranger Things no fuera solo ficción?

Décadas antes de que Eleven apareciera en Netflix, una mujer en la Unión Soviética ya desconcertaba a científicos y militares con habilidades que parecían imposibles: mover objetos sin tocarlos, alterar brújulas y cambiar el ritmo cardíaco con la mente.

Su nombre fue Nina Kulagina y su historia real está rodeada de experimentos y coincidencias que hoy parecen sacadas de una serie. Además sus capacidades fueron registradas en video.

Imagina que Eleven, con sus extraordinarias habilidades psíquicas, existiera en el plano real, ese en el que tú y yo estamos.

Jane Hopper, el personaje protagónico de la serie estadounidense Stranger Things, mejor conocido como “La Once” o Eleven, se presenta con múltiples habilidades psíquicas y sobrehumanas.

Entre sus principales capacidades —a veces involuntarias y otras explosivas debido al fuerte vínculo entre su poder y su estado emocional— se encuentra la telequinesis: Eleven puede mover objetos e incluso personas con la mente.

También posee telepatía, lo que le permite comunicarse y sentir a otras personas a distancia, incluso en otros lugares o dimensiones, además es capaz de abrir y cerrar portales entre el mundo real y lo que la serie denomina el Upside Down, una dimensión oscura alternativa.

Por supuesto, Eleven es un personaje de ficción interpretado por Millie Bobby Brown, actriz que, además de protagonizar una de las series más exitosas de Netflix, es embajadora de UNICEF y escritora.

Pero ¿qué dirías si te contamos que existió una persona cuyas habilidades se asemejan a las capacidades psíquicas de Eleven? No solo eso: se trató de una mujer de carne y hueso con una historia tan enigmática como inquietante.

Su nombre fue Nina Kulagina, una mujer rusa que fue estudiada por equipos médicos y técnicos de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, tras demostrar habilidades consideradas extraordinarias. ¿Te suena familiar?

Nina Kulagina, la Eleven rusa de la vida real

De acuerdo con el medio Clarín, Nina Kulagina fue considerada una pieza de interés para el aparato científico-militar soviético durante la Guerra Fría frente a Estados Unidos.

Kulagina ganó notoriedad internacional en la década de 1970, cuando se difundió un experimento en el que presuntamente logró detener con la mente los latidos del corazón de una rana.

El estudio se realizó en tiempo real en una sala de observación del Instituto Ukhtomskii de Leningrado.

Según los registros, el corazón del anfibio fue extraído y colocado en una solución especial, donde Nina habría logrado alterar su ritmo cardíaco durante aproximadamente una hora mediante concentración mental.

Nacida en 1926, Nina Kulagina demostró capacidades psíquicas que quedaron documentadas en video. En las imágenes se observa cómo mueve diversos objetos sin tocarlos, utilizando únicamente su mente.

En entornos controlados, se registró que Kulagina podía mover cajas de cerillos, piezas metálicas y objetos de laboratorio. Incluso se utilizaron contenedores especiales para evitar interferencias externas, como campos magnéticos, con el fin de descartar fraudes.

Nina afirmaba poseer telequinesis, una habilidad que coincide directamente con la de Eleven, y por ello fue estudiada por científicos y técnicos del Ejército Rojo, quienes buscaban posibles ventajas estratégicas durante la Guerra Fría.





Nina Kulagina: una vida marcada por la guerra y el misterio

A diferencia de Eleven, Nina Kulagina decidió unirse voluntariamente al Ejército soviético, como muchos jóvenes de su generación.

Durante la invasión nazi, se incorporó a las filas de la Unión Soviética y sirvió como operadora de radio en un tanque T-34, escalando hasta el rango de sargento mayor.

Kulagina no presentaba los efectos físicos que Eleven sufre en la serie, como sangrados nasales o colapsos, pero tuvo que retirarse del servicio militar tras resultar gravemente herida en combate.

Con el tiempo, logró recuperarse, formó una familia y llevó una vida relativamente normal. No obstante, de acuerdo con los registros, mantenía la capacidad de mover objetos sin tocarlos, alterar campos electromagnéticos, desviar brújulas y modificar el ritmo cardíaco mediante concentración mental. Habilidades que fueron estudiadas por científicos rusos.





Similitudes y curiosidades entre Eleven y Nina Kulagina

Las similitudes entre Nina Kulagina y Eleven han alimentado teorías entre fans de Stranger Things, quienes especulan que la mujer rusa pudo haber servido como inspiración para el personaje. Sin embargo, los creadores de la serie nunca han confirmado ni desmentido esta posibilidad.

Un detalle que alimenta la teoría es que Kulagina falleció un 11 de abril, una coincidencia que no ha pasado desapercibida.

Al igual que Eleven, sus habilidades fueron estudiadas por científicos del Estado, aunque a diferencia del personaje ficticio, Nina nunca escapó de esos entornos de investigación.

Ambas comparten la capacidad de la telequinesis, aunque en el caso de Kulagina se limitaba a objetos pequeños.

De acuerdo a teorías de fans de la serie, difundidas en redes sociales, en la cuarta temporada de la serie se menciona el “Proyecto Nina”, lo que reavivó las especulaciones entre seguidores.

Otros sostienen que la verdadera inspiración de Eleven es Charlie McGee, protagonista de Ojos de fuego, una obra Stephen King.

Aun así, la existencia documentada de una mujer con presuntas habilidades psíquicas reales continúa generando fascinación y preguntas inquietantes:¿cuántas “Eleven” podrían haber existido o existen sin ser descubiertas o descubiertos?.