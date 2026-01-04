Mirra: el enigmático regalo de los Reyes Magos y sus propiedades curativas

Mirra

Cada 6 de enero, como lo dicta la tradición cristiana, conmemoramos la llegada de los Reyes Magos al nacimiento de Jesús, los cuales, según se cuenta, ofrecieron tres regalos: oro, incienso y mirra. Mientras los dos primeros son ampliamente reconocidos, la mirra suele generar dudas sobre su origen, utilidad y significado.

¿Qué es la mirra?

La mirra es una resina aromática que se obtiene al realizar cortes en la corteza de un árbol llamado Commiphora myrrha, este es originario de regiones como el norte de África, Arabia, Egipto y Anatolia. Al secarse, la resina adquiere tonalidades rojizas y desprende un aroma intenso. En la Antigüedad era una sustancia altamente valorada, incluso más que el oro, pues se le daba diversidad de usos.

¿Para que se utilizaba la mirra?

Históricamente, la mirra se empleó en la elaboración de perfumes, así como en rituales religiosos y procesos de embalsamamiento, esto último gracias a sus propiedades antibacterianas, que son capaces de frenar la descomposición.

Estudios modernos han confirmado que, al quemarse como incienso, la mirra puede eliminar una parte significativa de microorganismos.

En el ámbito medicinal, fue utilizada para detener hemorragias, acelerar la cicatrización de heridas y aliviar afecciones respiratorias. Además se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antioxidantes, lo que la convirtió en un elemento fundamental en la medicina tradicional.

La mirra hoy en día

Aunque su uso no es tan visible hoy en día, la mirra sigue presente en productos como perfumes, cremas, lociones, enjuagues bucales, ungüentos y hasta tónicos para la piel, además de que es de fácil adquisición pues la puedes conseguir en herbolarios y tiendas especializadas.

Dentro del simbolismo cristiano, la mirra representa la humanidad y el sufrimiento de Jesús. Al estar asociada con la muerte y el embalsamamiento, este regalo alude a su condición humana y a su destino, según la tradición, como salvador que habría de padecer por la humanidad.