¿Cuánto cuesta una rosca de Reyes en el Costco? Esto es lo que ganará la mujer que compró mil roscas

Ximena Figueroa aduqirió mil roscas de Reyes para revender Especial

Estamos a nada de comenzar con una de las celebraciones más populares de la cultura popular mexicana: la tradicional rosca de Reyes. Asimismo, otro aspecto que se ha hecho popular es la reventa de este pan.

Uno de los más recientes casos fue el de la creadora de contenido, Ximena Figueroa, quien viajó desde Manzanillo hasta Guadalajara para adquirir mil roscas de Reyes para revenderlas.

El hecho generó un gran debate en redes sociales dada la enorme cantidad de panes que adquirió la mujer, quien hoy es apodada como “Lady Costco”.

Figueroa utilizó sus redes sociales para mostrar la numerosa compra con fotos en las que se le ve posando ante las montañas de cajas. Junto a las imágenes añadió la leyenda: “¡Lo volvimos a hacer! Ya llevamos todas sus roscas para Manzanillo.Mil Roscas de Reyes. La reina del#Costco #2026Goals #RoscadeReyes”.

¿Cuánto cuestan las roscas de Reyes en el Costco?

El precio de las roscas de Reyes ha incrementado mucho en los últimos años, lo que ha convertido en este tipo de pan en una compra meramente de temporada. Ahora bien, muchas personas se preguntan cuánto cuesta una rosca en el Costco, tomando en cuenta la ostentosa adquisición de Ximena Figueroa, la cual ya ha suscitado la curiosidad de cuánto podría ganar por la reventa.

De acuerdo con la información oficial de Costco, una rosca de Reyes tiene un precio aproximado de 429 pesos en su versión tradicional y de 539 pesos la rellena de nata o crema.

¿Cuánto ganará Ximena Figueroa por la reventa de roscas?

De acuerdo con las publicaciones de la creadora de contenido y excandidata a diputada en Colima, la (re) anunció que cada rosca se venderá en 599 pesos y, si logra colocarlas todas, obtendría 599 mil pesos, lo que representaría una ganancia cercana a 170 mil pesos.

Un buen negocio considerando que, en Colima, este tipo de cadenas de supermercados no existe. Por lo que aún hay preguntas en el aire como ¿Qué opinas de la reventa de roscas? ¿Crees que se trata de un abuso?, y ¿Comprarías una de estas roscas en un precio de reventa?