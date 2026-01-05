El polvo en casas mexicanas es más tóxico que en otros países

Un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela qu el polvo que se acumula dentro de muchos hogares del país puede contene niveles más altos de sustancias tóxicas que el polvo similar a países como España y Reino Unido.

La investigación, realizada por el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental (LUGA), involucró la toma de muestras de polvo en viviendas de 14 entidades mexicanas, incluyendo la Ciudad de México y Morelia. Los responsables del estudio fueron Francisco Bautista Zúñiga, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), y Avtandil Gogichaishvili, del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Lo que encntraron los científicos sorprendió incluso a ellos mismos:los niveles de metales pesados y otras partículas peligrosas eran más elevado dentro de las casas que en el exterior. Este resultado indica que el polvo doméstico puede representar un riesgo adicional para quienes viven en esos espacios, especialmene niños y niñas, quienes suelen tener más contacto físico con el polvo al tocar superficies y llevarse las manos y a veces objetos a la boca.

¿Qué elementos encontraron en el polvo?

Entre los contaminantes identificados en las muestras hubo metales como magnesio, níquel, cobre, zinc, antimonio y plomo. Las concentracions de estas sustancias halladas dentro de las casas rebasaron en muchos casos las que observaron en el polvo de la calle por ejemplo:

Manganeso: presente en cantidades mayores en interiores que en exteriores.

Zinc y plomo: también se registraron en mayores niveles dentro de los hogares.

Este tipo de metales pesados pueden tener efectos adversos en la salud, ya que algunas de estas sustancias están relacionadas con problemas en el sistema nervioso, respiratorio y hormonal cuando se exponen continuamente a ellas.

¿A qué se debe el aumento de estos elementos en el hogar?

Una de las razones de estos altos niveles de contaminación interior puede estar relacionada con las actividades cotidianas dentro de la casa, como cocinar con gas, que genera residuos, así como el desgaste de la pintura, paredes y muebles antiguos que liberan partículas con el paso del tiempo.

¿Cómo se compara con Europa?

Según los investigadores, al comparar sus resultados con datos de estudios en ciudades europeas como en el Reino Unido y España, el polvo en los hogares mexicanos mostró niveles de toxicidad considerablemente más altos. Incluso se señaló que en la Ciudad de México los valores de algunas partículas eran hasta tres veces mayores que en ciudades británicas.

Recomendaciones para las familias

Para disminuir los riesgos, los científicos sugieren varias medidas que pueden ayudar:

Limpiar constantemente los espacios del hogar, no solo una vez al mes.

Mantener en buen estado la pintura de paredes y muebles, ya que su deterioro contribuye al polvo tóxico.

Colocar plantas en ventanas o espacios abiertos, porque algunas especies ayudan a atrapar metales pesados en el ambiente.

Evitar entrar a la casa con zapatos sucios, ya que la suciedad del exterior puede arrastrar contaminantes.

Este estudio destaca la importancia de prestar atención al ambiente interior de las viviendas y su impacto en la salud de quienes las habitan, especialmente de niños, niñas y personas con sistemas inmunológicos vulnerables.