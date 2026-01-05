Muere Sergio Jiménez: ¿Qué le pasó al streamer español? Fallece a los 37 años un streamer español en vivo tras cumplir retos extremos de consumo de drogas y alcohol impuestos por sus suscriptores (Pexels)

Fallece en vivo Sergio Jiménez, streamer español, a los 37 años tras cumplir con retos extremos de consumo de drogas y alcohol puestos por sus suscriptores.

Durante la madrugada del 31 de diciembre de 2025, falleció en directo Sergio Jiménez, quien se encontraba realizando un reto puesto por sus suscriptores de consumir 6 gramos de cocaína y una botella de whisky en menos de tres horas.

De acuerdo con diferentes medios españoles, el hermano del streamer español lo habría encontrado en su habitación en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, con una botella vacía de whisky y, de fondo, las voces de sus suscriptores preguntando si se había bebido la botella completa.

Los Mossos d’Esquadra se encuentran investigando la muerte del streamer español, mientras que se ha revelado que en su habitación se encontraron una botella de whisky vacía, dos latas de bebida energética y cocaína.

Esto fue confirmado por Simón Pérez, otro streamer dedicado a realizar contenido similar y amigo de Sergio Jiménez, sobre las razones, expresó: “Ha pasado a mejor vida. Me han dicho que se metió seis gramos en tres horas. Que se metió una raya de dos gramos; eso te provoca una sobredosis”.

Asimismo, se ha mencionado que Sergio Jiménez comenzó a realizar este tipo de retos debido a la influencia de Simón Pérez, quien lleva más tiempo dedicándose a estas actividades.

Estos directos, como el que realizó Sergio Jiménez en donde murió, no se realizan en plataformas convencionales, sino que, a través de pagos, suscriptores proponen el reto y en grupos privados los streamers realizan la transmisión en vivo.

¿Quién era Sergio Jiménez, streamer español que murió en vivo?

Sergio Jiménez era streamer español de 37 años, el cual se dedicaba a realizar retos extremos a cambio de un pago por cumplirlos. En su última edición, lo habrían retado a consumir 6 gramos de cocaína y una botella de whisky, lo que provocó su muerte.

De acuerdo con conocidos del streamer, Sergio Jiménez padecía de problemas de adicción y se encontraba en tratamiento psiquiátrico.