¿Cuál es la historia y cómo empezó Elektra? De una tienda de radios a un ecosistema de negocios

Elektra: de una tienda de radios a un ecosistema que transformó el consumo en México

En 1950, en Monterrey, Elektra nació como una pequeña tienda de electrodomésticos con visión de grandeza. Lo que empezó vendiendo radios y televisores se transformó con los años en un actor que cambió la forma en que los mexicanos compran con crédito accesible, cerca de casa y con una filosofía que buscaba impulsar el progreso familiar.

Pagos chiquitos

Elektra se distinguió por algo que pocos hacían: ofrecer ventas a crédito cuando la banca tradicional no llegaba a todos. Este modelo no solo expandió su alcance, sino que lo convirtió en parte del día a día de millones de personas que buscaban mejorar su calidad de vida con productos esenciales.

Crisis, innovación y expansión

Durante las décadas de los 60 y 70, Elektra enfrentó retos económicos, pero también oportunidades. El crédito con apoyo financiero internacional impulsó sus ventas y amplió el catálogo de productos. Más tarde, con la incorporación de nuevas estrategias y la visión d de su cuerpo directivo, Elektra se convirtió en el núcleo de lo que hoy se conoce como Grupo Salinas, un conglomerado con presencia en retail, banca, telecomunicaciones y medios.

Más que una tienda

Con el paso del tiempo, Elektra ya no solo vendió muebles o electrodomésticos. Su evolución incluyó:

El auge de Banco Azteca , acercando servicios financieros a quienes antes no tenían acceso.

, acercando servicios financieros a quienes antes no tenían acceso. La expansión internacional y presencia en otros países latinoamericanos.

Proyectos sociales y educativos con la fundación de instituciones y programas para el desarrollo humano.

75 años y un legado que sigue creciendo

Elektra celebró su aniversario número 75 rodeada de colaboradores y líderes que resaltan el papel que la empresa ha jugado en la vida de millones de familias mexicanas. Más de siete décadas después, su esencia sigue siendo la misma: apoyar sueños y transformar realidades.

Con más de 1,300 tiendas y miles de colaboradores, la huella de Elektra se ve en cada hogar que ha confiado en sus productos y servicios, desde una primera pantalla hasta la posibilidad de emprender con apoyo financiero accesible.