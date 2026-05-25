Hot Sale México 2026: Así puedes evitar fraudes en tus compras en línea

¡El Hot Sale está aquí! Aprende qué medidas tomar para no caer en una estafa durante tus compras. (Mercado Pago)

¡El Hot Sale está aquí! Es importante saber qué tomar en cuenta a la hora de cazar tus ofertas favoritas. Este periodo de descuentos se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dan las siguientes recomendaciones para comprar seguro en este evento anticipado.

¡Cuidado a dónde entras!

Hoy en día, las estafas a través de enlaces se han vuelto comunes. Estos nos pueden llegar a través de nuestros correos, mensajes de texto, Whatsapp o cualquier otra red social. Es importante ignorarlos completamente. Para tus compras virtuales, siempre es mejor ingresar el sitio en nuestro buscador y entrar por nuestra cuenta. Cerciórate también que el sitio inicie con «https://www» y de preferencia cuente con el candado en junto a la dirección URL.

Desde la seguridad de tu casa

Procura no comprar tus productos desde redes Wifi públicas, ya que es más fácil comprometer la seguridad de tu dispositivo.

Utiliza protección

Si es posible, asegúrate que tu dispositivo cuente con un antivirus activo. También revisa las protecciones de tu buscador para para asegurarte que funciones de seguridad como el firewall estén activadas.

No compartas demasiada información

Evita de igual manera permitir que el dispositivo (aunque sea tuyo) guarde nombres de usuario y contraseñas en el sistema. Las páginas no deberían pedirte más que los 16 dígitos de tu tarjeta, la fecha de expiración y el CVV (los tres números de la parte de atrás). Sólo debería pedirte más información si te redirige a la cuenta de tu banco.

Demasiado bueno para ser verdad

No te dejes engañar por productos con descuentos extremos. Esto es especialmente el caso en sitios vendedores independientes o plataformas de venta como Mercado Libre.