Resultados Lotería Nacional 6 de enero de 2026: ganadores del Sorteo Especial 308 de Día de Reyes

Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional Este viernes 6 de enero, Día de Reyes, se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional convoca este martes 6 de enero a miles de personas pendientes de los números ganadores anunciados desde el Teatro de la institución en la Ciudad de México.

La emisión, asociada a la celebración del Día de Reyes, es seguida en vivo por los participantes interesados en conocer los resultados anunciados por los niños gritones.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional?

El premio mayor alcanzó los 54 millones de pesos, distribuidos en cuatro series, con un valor de 13.5 millones de pesos por serie. El esquema de participación permite acceder a distintas fracciones del premio de acuerdo con la cantidad de boletos adquiridos.

El costo del cachito fue de 60 pesos, mientras que la serie completa tuvo un precio de 1,200 pesos. La bolsa total del sorteo ascendió a 80 millones de pesos e integró más de 12 mil premios y reintegros, lo que amplió las probabilidades de obtener algún beneficio entre los participantes.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Especial 308 se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

La grabación de la emisión permanece disponible para su consulta, lo que permite revisar cada momento del sorteo, cotejar boletos y confirmar resultados con precisión.

¿A qué hora es el Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional?

El sorteo inicia a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Especial 308?

Los resultados oficiales pueden verificarse en la página de la Lotería Nacional, donde existe una herramienta para ingresar el número de folio del cachito y confirmar de inmediato si obtuvo premio.

La lista completa de combinaciones ganadoras también se publica en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales institucionales, una vez concluido el sorteo.