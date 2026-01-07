WhatsApp tiene nuevas funciones en los grupos: detalles de la actualización ¡Ya no hay excusa! Ahora podrás organizarte mejor con amigos y compañeros en los grupos de WhatsApp (Pexels y WhatsApp)

Conoces cuáles son las actualizaciones que WhatsApp ha lanzado para los chats grupales y que permitirán una mejor organización entre amigos, familiares o compañeros vía online.

WhatsApp constantemente se encuentra realizando modificaciones en su plataforma para mejorar la experiencia del usuario y en esta ocasión decidió enfocarse en aquellas personas que llegan a pasarlo mal porque creen que no es fácil ponerse de acuerdo a través de mensajes.

Así que si eres uno de aquellos que tienen un mal rato porque tu grupo de amigos no puede organizarse para una salida o reunión, o porque constantemente tienes que repetir la información porque los mensajes se pierden, estas actualizaciones son para ti.

¿Cuáles son las últimas actualizaciones de WhatsApp?

Si en tu agenda se encuentra organizar el próximo cumpleaños de un familiar, amigo, o quieres comenzar a planear las siguientes vacaciones, así podrás hacerlo de manera sencilla con WhatsApp:

Etiquetas de miembro: Con esta nueva función podrás asignar diferentes roles y personalizarlos para las personas que se encuentren en un mismo chat grupal. De esta forma, podrás identificar de manera sencilla a cada integrante, o bien conocer su papel.

Stickers de texto: Si quieres destacar algún mensaje, ahora podrás hacerlo convirtiendo las palabras en stickers. Para hacer uso de esta nueva herramienta solo tendrás que escribir el texto que quieras en la búsqueda de stickers, o bien puedes añadirlos a tus paquetes de stickers sin tener que enviarlos primero.

Recordatorios de eventos: Ya no hay excusa, ahora cuando creas y envías un evento en un chat en grupo podrás configurar recordatorios personalizados para quienes estén invitados. De este modo, no podrán decir que se les olvidó conectarse a la llamada o asistir a una fiesta, pues WhatsApp les estará notificando en sus celulares el próximo evento.

De acuerdo con WhatsApp, estas actualizaciones se suman a las modificaciones que han realizado en los últimos años para unir más a los grupos y ofrecer la mejor experiencia de chat en grupo.

Estas actualizaciones van desde permitir compartir archivos grandes de hasta 2 GB, archivos multimedia HD, pantallas compartidas, chats de audio y otras funcionalidades más.

Las nuevas actualizaciones de WhatsApp suelen instalarse de manera automática en cada celular, por lo que, si aún no encuentras estas nuevas funciones probablemente debas actualizar la aplicación desde la App Store o la Play Store, dependiendo del modelo de tu teléfono.