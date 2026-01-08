Estudio Profeco: ¿Cuál es el mejor papel higiénico y cómo elegirlo?

Estudio de calidad de Profeco evaluó a los mejores y peores marcas de papel higiénico Especial

Sin duda, uno de los productos de la canasta básica que siempre se incluye en la lista de compras es el papel higiénico, un elemento primordial para la limpieza y que, para muchas familias mexicanas, muchas veces genera dudas: ¿cuál es más resistente? ¿Es mejor barato o caro? ¿Rinde lo que promete el empaque?

Para responder estas preguntas, tan cotidianas como necesarias para comprar con inteligencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó su Estudio de Calidad del papel higiénico 2025, un análisis detallado que compara decenas de productos disponibles en supermercados y tiendas del país.

¿Qué aspectos evaluó Profeco del papel higiénico?

El estudio se basó en 44 modelos diferentes de 21 marcas, examinando características que muchas veces pasan desapercibidas al comprar:

Resistencia en seco y húmedo

Capacidad de absorción y retención de líquidos

Suavidad al tacto

Número real de hojas por rollo

Peso neto y veracidad del contenido

Capacidad de desintegrarse rápidamente en agua

Información clara y veraz en el empaque

Además, se realizaron pruebas de laboratorio que verifican desde el grosor y acabado de cada hoja hasta la rapidez con la que se desintegra en contacto con el agua, un factor clave para evitar problemas en tuberías y sistemas sépticos.

¿Cuál fue el mejor papel higiénico según la Profeco?

Entre todos los productos evaluados, Elite Ultra se consagró como el mejor papel higiénico del mercado mexicano en 2025. Esta marca logró calificaciones sobresalientes en todos los parámetros clave: resistencia, absorbencia, suavidad y cumplimiento con lo que promete su empaque.

Los expertos de Profeco destacaron que Elite Ultra ofrece un equilibrio notable entre funcionalidad y confort, lo que lo convierte en la opción número uno recomendada para hogares que buscan rendimiento sin compromisos.

Asimismo, Profeco identificó otras marcas con buen desempeño en distintas categorías, pensando en que las familias y consumidores tienen necesidades y presupuestos distintos.

En primera instancia tenemos a Member’s Mark Supreme (Sam’s Club), marca que destacó por tener muy buena resistencia y gran número de hojas por rollo. Ideal para familias grandes o quienes compran al mayoreo.

En segundo lugar, está Regio Rinde+, marca que cumplió con lo declarado en contenido y presentó buena resistencia en seco. Una opción económica con durabilidad sólida.

Marcas con oportunidades de mejora

El estudio también identificó irregularidades en algunos productos. Por ejemplo, Lys (hoja sencilla) fue el menos resistente, rompiéndose con menor fuerza aplicada.

Los más lentos en cuento al tiempo de desintegración fueron Pétalo Maxi Resist (hoja doble): 866 segundos (casi 15 minutos). Kleenex Cottonelle Extra Comfort (hoja doble): 202 segundos (poco más de 3 minutos).

Por su parte, la marca Familiar Rosa declaró tener 200 hojas por rollo, pero en realidad tenía 190, lo que representa una discrepancia entre lo que se anuncia y lo que se ofrece realmente.

¿Qué aconseja la Profeco para comprar un buen papel higiénico?

La institución también brindó una serie de lineamientos para tener en cuenta y hacer una buena compra, entre ellas están:

Lee el empaque con atención: número de hojas, tipo de hoja (simple, doble, triple) y otras especificaciones

número de hojas, tipo de hoja (simple, doble, triple) y otras especificaciones Prioriza la desintegración rápida si tienes sistema séptico o tinacos

si tienes sistema séptico o tinacos Resistencia y suavidad son clave: no siempre lo más barato es lo más económico al final

son clave: no siempre lo más barato es lo más económico al final Guarda los rollos en lugares secos para mantener su integridad

Estos consejos sencillos pueden hacer que una compra diaria se convierta en una decisión informada que beneficie tu bolsillo a largo plazo.

El estudio de Profeco no solo sirve para elegir mejor, sino también para entender que, incluso en cosas pequeñas, la información siempre cuenta.