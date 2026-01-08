Turbulence Drag Queen rompe el silencio y aclara su situación con Momo Guzmán tras fin de La Burrita Burrona

Erick Alejandro Martínez Martínez, Turbulence Drag Queen y Momo Guzmán Especial

Tras semanas de rumores, comentarios y teorías en redes sociales, Turbulence Drag Queen —nombre artístico de Erick Alejandro Martínez Martínez— decidió hablar con total claridad sobre su situación con Momo Guzmán, creador del popular personaje La Burrita Burrona, y el abrupto final del proyecto que durante años unió a ambos artistas.

¿Qué pasó entre Turbulence y Momo Guzmán?

La confusión entre los seguidores comenzó cuando Momo Guzmán anunció en diciembre de 2025 que dejaría de interpretar a Burrita Burrona, un personaje emblemático que él creó y desarrolló en colaboración con Turbulence a lo largo de cuatro años. Ese adiós coincidió con señales públicas de distanciamiento entre ambos: dejaron de seguirse en redes y, en el comunicado de despedida, Guzmán no agradeció directamente a Turbulence, lo que encendió las especulaciones sobre un supuesto conflicto que iba más allá de lo laboral.

Turbulence rompe el silencio

Este miércoles, durante una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, Turbulence rompió por fin el silencio para poner puntos claros sobre lo que realmente sucedió. El creador mexicano, conocido por su trayectoria en la escena drag y digital, explicó que la separación fue una decisión personal y profesional voluntaria de Momo, respetada y aceptada sin resentimientos.

“Hoy como Erik vengo a decirles sinceramente que esto no es una campaña, es algo que quiero que sepan de corazón. Realmente no quisiera que hubiera sido así, pero, pues si el universo quería que pasara eso, pues hoy está pasando. La persona que le daba vida a la Burrita Burrona, pues ya no va a pertenecer a este proyecto, ya no va a haber una dinámica con él, ya no está aquí con nosotros, fue una decisión propia y una decisión que se respeta, porque aquí no se va a tener a nadie a la fuerza y cuando una persona ya no está a gusto en un lugar también es súper respetable que quiera volar y que quiera ir a probar nuevos horizontes”, declaró Turbulence en su live.

El artista dejó claro que no hubo peleas, conflictos legales ni enfrentamientos económicos entre ellos, aunque reconoció que la noticia tomó por sorpresa a muchos.

“Yo como persona lo aplaudo y que bueno que las personas quieran volar y crecer. Pero yo no voy a tirar esto a la basura, esto no se va a quedar ahí, estamos trabajando y mi cabeza sigue creando cosas nuevas. Sí, fue una sorpresa para mí muy grande, pero a nadie se le puede atar o impedir”, agregó.

Además, reveló que los canales de YouTube siguen pero que tendrá un pequeña pausa porque se realizará una cirugía:

“Todo sigue, el canal sigue, obviamente el multiverso va a tener algunos cambios. Aunque el video que subimos de ‘La última cena’ del pasado martes ya es el último de la temporada y se vienen cambios. Vamos a hacer una pequeña pausa de aproximadamente 2 semanas, porque me voy a injertar cabello. Muchas gracias se merecían la información, se merecían saber todo esto para que no pensaran que esto es una mentira. Además, les adelanto que viene una campaña de Turbulence y Burrita Burrona, nos van a ver por todas partes”, añadió.

Por último, añadió que los programas de “El Podcast del Momento” que dejó grabados Momo, sí se van a transmitir, y reveló quienes son los invitados: Martha Figueroa, CD9 y La Gusana Ciega. Evidentemente, este proyecto también tendrá cambios, pero ya está trabajando en ellos.