¿Murió Jessica Díaz? Información oficial sobre la actriz La actriz de “Mentiras: El Musical” alarmó a sus seguidores debido a una publicación de Roger González (@rogergzz y @jessicadiazmx)

La actriz Jessica Díaz, quien participa en ”Mentiras: El Musical”, alarmó a sus seguidores debido a una publicación realizada por el conductor Roger González.

El pasado jueves 8 de enero, el conductor Roger González publicó en sus redes sociales una fotografía de él, junto a la actriz Jessica Díaz y un lazo negro, lo que alertó a los fanáticos de la actriz, pues creyeron que había muerto.

Inmediatamente en redes sociales, usuarios comenzaron a compartir la noticia, cuestionando la veracidad de la publicación.

A lo que la actriz tuvo que publicar en sus historias de Instagram que se encontraba bien y que la publicación de su supuesta muerte se trataba de un proyecto con el que está trabajando junto a Roger González.

“Nenes, yo estoy bien, la de la foto es ‘Lucía’. ES FICCIÓN. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo, en serio sentí muy, muy horrible que hayan pensado que era yo”. Fue lo comentado por Jessica Díaz.

Tras la aclaración, las personas comenzaron a criticar el método de promoción que realizaron para el proyecto, pues lo calificaron de insensible.

Posteriormente, Roger González cambió la descripción de la publicación y agregó los nombres de los personajes para especificar que no se trataba de Jessica Díaz.

“(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos Q.E.P.D.” Es lo que se lee en la descripción, pues actualmente continúa la publicación en las redes del actor.

El corto que buscaban promocionar con la publicación se trata de un episodio especial de “Pelis con Famosos”, un proyecto creado por Roger González, donde se publican semanalmente cortos de suspenso.

En esta ocasión, Jessica Díaz protagonizará un capítulo titulado “Silencio”, el cual se estrenará el próximo 23 de enero, motivo por el que se realizó la publicación de la supuesta muerte del personaje que interpreta Jessica Díaz.

¿Quién es Jessica Díaz?

Jessica Díaz es una actriz y cantante mexicana, quien es conocida principalmente por interpretar a Daniela en “Mentiras: El Musical” y su reciente participación en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y también participó en “Carrie: El Musical” junto a Daniela Luján y Laura Cortés.