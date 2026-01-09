Resultados Lotería Nacional 9 de enero 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2867

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 9 de enero se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior de la Lotería Nacional abrió este viernes 9 de enero de 2026 una nueva jornada marcada por la expectativa por conocer los números ganadores, incluido el premio mayor.

La edición número 2867 convoca a miles de participantes atentos al canto de los Niños Gritones, en una noche donde la posibilidad de transformar un cachito en destino vuelve a tomar forma.

El sorteo estuvo dedicado al aniversario del FOVISSSTE, una institución clave en la historia social del Estado mexicano.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2867?

El principal atractivo del Sorteo Superior 2867 fue un premio mayor de 17 millones de pesos, repartido en dos series. Esta modalidad define el esquema de cobro: quienes cuentan con ambas fracciones del número ganador acceden al monto total, mientras que cada serie individual otorga la mitad del premio.

El costo del cachito se fijó en 40 pesos, con una estructura de premios intermedios que alcanzan hasta 425 mil pesos. La serie completa tuvo un precio de 800 pesos y el conjunto de las dos series se ofreció en 1,600 pesos, una opción cada vez más considerada por participantes que buscan asegurar el cobro íntegro en caso de resultar ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia del sorteo se realiza desde el recinto oficial de la Lotería Nacional y es transmitida en tiempo real a través del canal institucional en YouTube.

El material audiovisual permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que facilita la consulta posterior de los resultados y refuerza el acceso público a la información del sorteo.

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2867 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2867 inicia puntualmente a las 20:00 horas, manteniendo el horario habitual de cada viernes que forma parte de la rutina de miles de jugadores en todo el país.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2867 de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional dispone de dos vías oficiales para la consulta de resultados. La primera es su portal digital, donde las personas pueden ingresar el número de su cachito y verificar de inmediato si obtuvieron algún premio.

La segunda opción corresponde a los puntos de venta autorizados distribuidos en todo México, donde los agentes expendedores realizan la revisión directa.

Con estas alternativas, la institución responde tanto a quienes prefieren la inmediatez digital como a quienes conservan la experiencia tradicional del mostrador, consolidando al Sorteo Superior como un ritual que evoluciona sin perder su esencia.