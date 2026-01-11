A 350 años de misterio, ha sido traducida la Carta del Diablo que desafió a los Científicos

El manuscrito que por siglos parecía un jeroglífico imposible de descifrar, eso era la “Carta del Diablo”, también conocida como Lettera del Diavolo, escrita en 1676 por Sor Maria Crocifissa della Concezione, una monja benedictina en Sicilia, Italia.

Durante siglos, lingüistas, teólogos y criptógrafos intentaron leer esos símbolos que no coincidían con ningún alfabeto conocido.

La carta pasó décadas resguardada en un convento hasta que en 2017, investigadores italianos del Ludum Science Center combinaron herramientas modernas y conocimientos de lenguajes antiguos para empezar a descifrarla.

¿Cómo fue descubierta la Carta del Diablo?

Los científicos utilizaron un software de criptoanálisis originalmente creado con base en inteligencia artificial, configurándolo con múltiples sistemas de escritura como griego clásico, latín, árabe y rúnico, lenguajes que Sor Maria posiblemente conocía por su educación en el convento. Con esto, lograron encontrar patrones y correlaciones que dieron sentido a parte del enigmático texto.

Aunque aún 30% del documento sigue sin traducirse, algunas de las líneas decodificadas son tan provocadoras que han inquietado a decenas de personas.

Frases que pusieron nerviosos a los científicos

Entre las partes descifradas, se encuentran fragmentos que han detonado la imaginación de historiadores:

“Dios piensa que puede liberar a los mortales… este sistema no funciona para nadie”

“Dios, Jesús y el Espíritu Santo son pesos muertos”

Una referencia al río Estigia de la mitología griega: “Quizás ahora, Estigia está segura”

Estas frases han sido interpretadas de diversas maneras: algunos lo ven como una crítica teológica profunda, otros como un juego mental intrincado, y algunos incluso como una expresión de desesperación o confusión interna.

¿Sería realmente demoníaca o solo un episodio humano?

En el siglo XVII, tanto las monjas del convento como la comunidad local interpretaron la carta como evidencia de una posesión demoníaca. Después de todo, Sor Maria fue encontrada con las manos y el rostro cubiertos de tinta, rodeada de símbolos imposibles de entender.

Hoy, sin embargo, muchos expertos señalan que es mucho más probable que Sor María estuviera atravesando un episodio de psicosis o un trastorno mental sin diagnóstico clínico adecuado, como la esquizofrenia.

Su amplia formación en idiomas y alfabetos antiguos podría haber contribuido a que su mente mezclara elementos conocidos en un código propio.

El legado de la Carta del Diablo y por qué sigue siendo fascinante

Aunque la carta no está completamente traducida, y probablemente nunca lo estará al 100%, fue una leyenda durante siglos y, probablemente, un espejo de cómo las creencias, el conocimiento humano y hasta algunas cuestiones psicológicas pueden crear misterios.