12 de enero: Día mundial del Mazapán, tradición y sabor que cruza fronteras

Cada 12 de enero se conmemora el Día Mundial del Mazapán, uno de los dulces más emblemáticos y reconocibles a nivel internacional. Aunque en México se ha convertido en un símbolo de la dulcería popular, el mazapán posee una historia que se remonta a distintas culturas y regiones del mundo, además de una interesante explicación científica detrás de su textura y fragilidad.

Dónde surgió el nacimiento del Mazapán

El origen del mazapán es incierto, pero diversos estudios lo sitúan en el Oriente Medio, particularmente en las culturas árabe y persa, así como en la antigua Grecia. Con el paso del tiempo, esta receta viajó a Europa y se popularizó especialmente en Toledo, España, ciudad que hoy es considerada uno de los principales referentes históricos de este dulce. Desde ahí, el mazapán llegó a América y encontró en México un terreno fértil para convertirse en un clásico de la gastronomía cotidiana.

Elboración del Mazapán

Mas allá de su sabor, el mazapán resulta interesante desde el punto de vista científico. Su compromiso corresponde a una mezcla heterogénea, formada principalmente por almendra o cacahuate molido y azúcar. A diferencia de productos horneados como galletas o panes, el mazapán no desarrolla enlaces químicos fuertes durante su elaboración, lo que explica su estructura frágil y su facilidad para romperse con la presión mínima.

Desde la perspectiva de la reología, disciplina que estudia cómo se deforman los materiales al aplicarles fuerza, el mazapán se comporta como un material complejo: no es completamente sólido ni líquido. Esta característica provoca que cambie de forma al manipularlo y que se fracture con facilidad, un rasgo que ha convertido su consumo en toda una experiencia que requiere cuidado, como popularmente se bromea entre los consumidores.

Qué nutrientes aporta el Mazapán

En el ámbito nutricional, el mazapán también aporta beneficios, siempre que se consuma con moderación. La almendra aporta vitamina E, magnesio y otros minerales, mientras que el cacahuate contiene ácido fólico, esencial para la formación de células, así como vitaminas del complejo B, que ayudan a reducir el estrés y favorecer el funcionamiento del sistema nervioso. Estos elementos convierten al mazapán en un dulce con valor energético y ciertos aportes nutrimentales.

En México, el mazapán es más que un simple dulce: es parte de la memoria colectiva, presente en tiendas de barrio, celebraciones y momentos cotidianos. Su sencillez, bajo costo y sabor característico lo han posicionado como uno de los productos más consumidos en el país, trascendiendo generaciones y fronteras.

Así, cada 12 de enero, el Día Mundial del Mazapán invita no solo a disfrutar de este tradicional dulce, sino también a reconocer su historia, su composición y el curioso equilibrio entre cultura, ciencia y gastronomía que lo ha mantenido vigente a lo largo del tiempo.