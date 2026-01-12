Alejandro Fernández enfrenta cirugía de emergencia: así es su estado de salud

Alejandro Fernández enfrenta cirugía de emergencia Alejandro Fernández actualiza sobre su estado de salud a fans tras revelar que tuvo una cirugía de emergencia (@alexoficial)

Tras dar a conocer que había sufrido una cirugía de emergencia, Alejandro Fernández da una actualización sobre su salud a fanáticos a través de redes sociales.

Alejandro Fernández utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que había pasado por una cirugía de emergencia el pasado sábado 10 de enero debido a una apendicitis.

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandro Fernández?

Después de alarmar a sus fanáticos tras revelar que se había sometido a un procedimiento médico, Alejandro Fernández utilizó sus redes sociales para dar a conocer que se encontraba fuera de peligro y recuperándose de la cirugía.

A través de una historia en Instagram, el cantante compartió el siguiente mensaje, después de compartir que había sido operado debido a una apendicitis: “Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho.”

Asimismo, a modo de actualización sobre su estado de salud, El Potrillo compartió una fotografía de él con lentes y su brazo conectado a una sonda con la canción de fondo “Three Little Birds” de Bob Marley & The Wailers.

¿Qué es la apendicitis?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la apendicitis es una inflamación del apéndice, el cual se encuentra adherido al intestino grueso, en la zona inferior derecha del abdomen.

Esta inflamación sucede cuando el apéndice se bloquea por heces o algún cuerpo extraño y algunos de sus síntomas pueden ser un dolor alrededor del ombligo o falta de apetito, náuseas, vómitos y fiebre.

La apendicitis es un problema que necesita cirugía y puede aparecer a cualquier edad, aunque es difícil diagnosticarlo en niños pequeños y adultos mayores.

¿Quién es Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández tiene 54 años de edad y nació el 24 de abril de 1971 en la Ciudad de México, aunque fue registrado en Guadalajara. Es hijo del reconocido cantante Vicente Fernández.

Como cantante de mariachi y pop latino, a lo largo de su carrera musical ha tenido diferentes éxitos entre los que se encuentran: “Me Dediqué a Perderte”, “Te Voy a Perder”, “Hoy Tengo Ganas de Ti” y “Si Tú No Vuelves”.